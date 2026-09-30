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Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?

Thứ Tư, 15:09, 30/09/2026
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VOV.VN - Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm và các hoạt chất phù hợp để bảo vệ da và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa.

Phụ nữ tuổi 40 nên ưu tiên chống nắng hay chống lão hóa?

Chống nắng nên là bước nền tảng và duy trì mỗi ngày, bởi tia UV có thể làm tổn thương collagen, thúc đẩy nếp nhăn, giảm đàn hồi và tăng sắc tố. Ở tuổi 40, nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da và sử dụng hoạt chất chống lão hóa phù hợp như retinoid, vitamin C. Không nên dùng quá nhiều hoạt chất cùng lúc để tránh kích ứng; với da nhạy cảm hoặc có bệnh lý da liễu, nên tham khảo bác sĩ da liễu.

sau tuoi 40, lan da can chong nang hay chong lao hoa truoc hinh anh 1
 Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu

Vì sao chống nắng vẫn là bước không thể thiếu?

Chống nắng không chỉ giúp ngừa cháy nắng mà còn hạn chế lão hóa do tia UV. UVA có thể xuyên sâu vào da, thúc đẩy lão hóa, trong khi UVB chủ yếu gây cháy nắng, vì vậy nên dùng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên và thoa lại khi cần. Đồng thời, kết hợp quần áo chống nắng, mũ, kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Duy trì chống nắng đều đặn cũng giúp các sản phẩm hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, đốm nâu phát huy hiệu quả tốt hơn.

Những sai lầm khiến chăm sóc da tuổi 40 kém hiệu quả

Chăm sóc da tuổi 40 không cần quá nhiều bước hay sản phẩm đắt tiền, quan trọng là chọn phù hợp và duy trì đều đặn. Những sai lầm thường gặp gồm chỉ chống nắng khi trời nắng hoặc không thoa lại, quá tập trung vào sản phẩm chống lão hóa, dùng nhiều hoạt chất cùng lúc, bỏ qua dưỡng ẩm và thay đổi sản phẩm liên tục. Bên cạnh đó, không nên kỳ vọng mỹ phẩm xóa hoàn toàn nếp nhăn mà cần kết hợp lối sống lành mạnh, ngủ đủ, ăn uống cân bằng và tránh hút thuốc để hỗ trợ sức khỏe làn da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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