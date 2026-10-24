Cùng con đi tiếp cuộc đời: Gần 2,1 tỷ đồng bảo trợ 18 trẻ mồ côi

Ngày 24/10, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi và trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: “Đây là chương trình mà chúng tôi bền bỉ kết nối và triển khai theo hướng phi lợi nhuận. Báo Thanh Niên sử dụng kinh phí hoạt động của mình để phục vụ chương trình. Toàn bộ số tiền do các nhà hảo tâm và bạn đọc hỗ trợ đều được trao trực tiếp cho trẻ mồ côi hoặc gia đình, thân nhân của các em”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu. Ảnh: Kiều Anh

Tham dự chương trình, anh Nguyễn Minh Tấn, làm nghề sửa xe, hiện sống cùng mẹ già và con nhỏ tại xã Bình Chánh, TP.HCM, xúc động chia sẻ về hành trình nuôi con sau biến cố gia đình. Vợ anh qua đời vì dịch COVID-19 đúng vào thời điểm chuẩn bị sinh con. Từ đó, anh một mình chăm sóc con nhỏ, từng bước thích nghi với những khó khăn trong cuộc sống.

Anh Minh Tấn và con gái tham gia lễ ký thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi do COVID-19. Ảnh: Kiều Anh

Anh Tấn cho biết: “Chương trình đã hỗ trợ gia đình từ khi bé mới sinh ra cho đến nay. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, tạo điều kiện để gia đình và bé được đồng hành, hỗ trợ trong thời gian tới. Tôi xin cảm ơn chương trình rất nhiều”.

Các em nhỏ cùng Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Kiều Anh

Tiếp nối hành trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” sau cột mốc 5 năm, chương trình tiếp tục duy trì hoạt động bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do COVID-19, thiên tai, bão lũ, đồng thời mở rộng đối tượng hỗ trợ đến trẻ mồ côi vì những nguyên nhân khác như tai nạn giao thông, bệnh tật… Tổng số tiền bảo trợ cho 18 học sinh mồ côi trong chương trình lần này là gần 2,1 tỉ đồng.

Trao học bổng ''Cùng con đi tiếp cuộc đời''. Ảnh: Kiều Anh

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Đối với các em, tôi cũng rất mong các đồng chí, bên cạnh việc bảo trợ, sẽ thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu tình hình học tập, ăn ở, rèn luyện và sức khỏe của các em để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, từ đó tiếp tục đồng hành, hỗ trợ. Bởi sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở học phí hay tiền ăn mà còn bao gồm nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của các em”.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: Kiều Anh

Những thỏa thuận bảo trợ dài hạn, suất học bổng và phần quà được trao tại chương trình không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế mà còn mang đến sự động viên tinh thần cho trẻ mồ côi và gia đình sau những biến cố lớn. Qua đó, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng, để các em có thêm điểm tựa vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin hướng đến tương lai.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha mẹ (cha hoặc mẹ) đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã triển khai rất nhiều hoạt động như thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp trao tặng tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi ở địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam với hơn 4,3 tỉ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi, với tổng số tiền là hơn 62,8 tỉ đồng; trao 2,1 tỉ đồng học bổng cho học sinh sinh viên; tài trợ và liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các em sau 18 tuổi (tức là khi hết bậc THPT). Tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho các em mồ côi do đại dịch COVID-19 và do bão Yagi cùng các suất học bổng tiếng Anh, trong gần 100 sự kiện, cho đến nay là gần 79 tỉ đồng.