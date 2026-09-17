“Nghĩa tình Phương Nam” tiếp thêm điểm tựa cho trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tối 16/9 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Thông qua nghệ thuật, những câu chuyện đời thực và hoạt động trao quà, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối cộng đồng để tiếp thêm điểm tựa cho các em trên hành trình trưởng thành.

Chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” tối 16/9 tại TP.HCM

Chia sẻ sau khi theo dõi chương trình, anh Trần Niên, ngụ phường Chợ Quán cho biết những hình ảnh về các em nhỏ và những mất mát trong đại dịch khiến anh nhớ lại những gì mình từng chứng kiến: "Tôi cảm thấy rất xúc động. Những hình ảnh trong đại dịch Covid-19 đã gợi lại nhiều cảm xúc của thời điểm đó. Mong rằng theo thời gian, những mất mát sẽ dần qua đi, mọi người trở lại cuộc sống bình thường, được cộng đồng và những người xung quanh yêu thương, giúp đỡ".

Thông qua nghệ thuật, những câu chuyện đời thực và hoạt động trao quà, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối cộng đồng để tiếp thêm điểm tựa cho các em trên hành trình trưởng thành.

Chị Hiền Nhi, ngụ phường Tân Thới Nhất cho rằng chương trình thể hiện rõ sự ấm áp tình người, đồng thời động viên trẻ mồ côi tiếp tục học tập, với niềm tin luôn có xã hội đồng hành cùng các em: "Với tôi, chương trình rất ý nghĩa và ấm áp. Qua chương trình, tôi cảm nhận rõ tình người, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Tôi thực sự rất xúc động".

Chị Minh Quang, ngụ phường Bình Hưng Hòa chia sẻ, chồng chị đã qua đời trong đại dịch Covid-19 nên khi theo dõi chương trình, chị không khỏi xúc động.

"Mình là động lực của các con thì mình phải mạnh mẽ để các con bước tiếp, cho các con niềm hy vọng và cảm giác an toàn. Đó cũng là cách mình tưởng nhớ người thân đã mất, bằng việc mạnh mẽ chăm sóc, nuôi dạy các con nên người", chị Minh Quang cho hay.

Các khán giả chăm chú theo dõi chương trình

Còn theo chị Hoài Trần, ngụ phường Bàn Cờ, chương trình "Nghĩa tình phương Nam" là dịp khơi dậy lòng nhân ái, đồng thời kết nối doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid. Chị mong các hoạt động này tiếp tục được duy trì và phát huy.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho hơn 200 trẻ em mồ côi do Covid-19. Chương trình cũng tiếp nhận số tiền 18,1 tỷ đồng do các đơn vị, cá nhân đóng góp, nhằm tiếp tục nối dài hành trình đồng hành, chăm lo cho trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.

Các em nhỏ được trao quà tại chương trình.

Năm năm sau đại dịch, sự đồng hành của cộng đồng đang tiếp thêm điểm tựa để các em nhỏ vượt qua mất mát, tiếp tục học tập và trưởng thành. “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” không chỉ là chương trình tri ân, mà còn nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những hy vọng sau mất mát.