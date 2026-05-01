Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

Thứ Sáu, 06:22, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa những ngày Tháng Tư lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, họ gặp nhau nơi từng là chiến trường ác liệt, để cùng tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Những ngày cuối Tháng Tư, Thành cổ Quảng Trị đón những bước chân chậm rãi tìm về. Có người vượt hàng trăm cây số, có người lần đầu đặt chân đến đây. Cũng có những cựu chiến binh trở lại sau hàng chục năm xa cách. Họ đến đây để tưởng nhớ, tri ân.

PODCAST Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Lưỡng, quê tỉnh Thanh Hóa, một cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị không giấu được xúc động mỗi lần trở lại chiến trường xưa: “Tôi rất xúc động khi trở lại thăm chiến trường xưa Thành cổ Quảng Trị, nhớ lại hình ảnh một thời hoa lửa, những hình ảnh đâu đây vẫn còn nguyên trong những ngày chiến đấu chống Mỹ. Tôi rất xúc động khi nghĩ đến các đồng đội, các liệt sĩ đã hy sinh”.

Dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Những ngày này, Thành cổ Quảng Trị cũng đón nhiều bạn trẻ. Họ đến từ hành trình về nguồn, trong chuyến đi thiện nguyện hay một lần tìm về địa chỉ đỏ. Chưa từng trải qua bom đạn, chưa từng sống trong những năm tháng chiến tranh, nhưng khi đứng giữa không gian này, nhiều bạn trẻ đã lặng người trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Thành Công ở phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay ngày 30/4, nhân dịp gia đình nghỉ việc, các cháu nghỉ học, gia đình vào thăm Thành cổ Quảng Trị để các cháu thấy được sự hy sinh của cha ông ta ngày xưa. Gia đình, các cháu dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, kể cho các cháu nghe về sự hy sinh, gian khổ của cha ông ta ngày xưa”.

Các đoàn dâng hoa, viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Tháng Tư ở Thành cổ Quảng Trị không chỉ là những dòng hồi tưởng. Đó còn là nơi của những cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người xa lạ nhưng chung một tấm lòng. Họ không quen biết nhau, không hẹn trước, nhưng cùng dừng lại và cúi đầu tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

Du khách ghé thăm Thành cổ Quảng Trị ngày 30-4

Chị Lương Thị Thúy Mận cùng cháu Lương Tuấn Bình, học sinh lớp 4 Trường Iris, tỉnh Thái Nguyên xúc động khi tận mắt chứng kiến những kỷ vật và nghe kể về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị:“Đây là chuyến đi xa đầu tiên của nhà em. Đến đây em rất là xúc động. Các con rất xúc động và muốn thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ ở đây”.“Con rất xúc động khi đến thăm Thành cổ Quảng Trị. Con rất biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống để chúng con có được nền hòa bình ngày hôm nay”.

Ghi lại những khoảnh khắc bên cổng Thành cổ Quảng Trị

Có những người gắn bó rất lâu với vùng đất lửa này, chưa từng rời đi. Đó là những cán bộ quản lý di tích, những người dân địa phương ngày ngày đến với nơi này, âm thầm chăm sóc, giữ gìn từng tấc đất, dâng từng nén hương. Công việc của họ giản dị, lặp lại mỗi ngày, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt, giữ cho ký ức không bị lãng quên. 

Nhiều gia đình chọn Thành cổ Quảng Trị là điểm đến dịp 30-4

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị nói rằng, chính sự âm thầm ấy đã góp phần nối dài mạch ký ức, để những câu chuyện của quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.“Với những người công tác trực tiếp tại Di tích Thành cổ Quảng Trị lâu năm, chúng tôi xem đây là nhà và các anh hùng liệt sĩ là người thân của mình. Khi truyền tải những nội dung đến với du khách, chúng tôi luôn gắn tình cảm của mình vào để mang đến du khách bài giới thiệu hay nhất, để họ hiểu hơn, trân quý hơn về giá trị của hòa bình”.

Mỗi cuộc trở về, dù không hẹn trước đều gặp nhau ở điểm chung là sự tri ân và trân trọng gìn giữ hòa bình...

Phóng sự Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

Mùa xuân ở vùng đất thiêng Quảng Trị

Quảng Trị tiếp nhận máy bay C-119 trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn

