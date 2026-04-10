Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

Thứ Sáu, 17:26, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 10/4/2026, Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh thông tin và triển khai tìm kiếm. Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, đơn vị đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu hơn 1 mét, được quấn bằng võng dù đã phân hủy. Phần còn lại của các hài cốt chủ yếu là răng và xương ống chân. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều di vật như võng dù, tăng, cúc áo bộ đội, gương, kẹp tóc, cao Sao Vàng…

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội Quy tập 584 để chăm sóc, hương khói chu đáo. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ đang được quàn tại Đội quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Thời gian tới, Đội Quy tập 584 tiếp tục rà soát, thu thập và xử lý thông tin; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân, mở rộng phạm vi tìm hài cốt các liệt sĩ./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Đakrông quy tập hài cốt liệt sĩ chiến dịch 500 ngày đêm danh tính hài cốt liệt sĩ
