Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ngay tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như bình tông, bát ăn cơm B52, dây thông tin, súng tiểu liên AK… Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Đáng chú ý, trước đó lực lượng quy tập cũng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu tại khu vực này. Việc phát hiện thêm các hài cốt trong cùng một địa điểm cho thấy khả năng còn nhiều liệt sĩ chưa được quy tập, cần tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sáng 23/4, Đoàn công tác Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã kiểm tra thực địa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nêu trên. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn tổ chức tìm kiếm khoa học, hiệu quả.