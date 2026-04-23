中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 11:33, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ngay tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt các liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như bình tông, bát ăn cơm B52, dây thông tin, súng tiểu liên AK… Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Đáng chú ý, trước đó lực lượng quy tập cũng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu tại khu vực này. Việc phát hiện thêm các hài cốt trong cùng một địa điểm cho thấy khả năng còn nhiều liệt sĩ chưa được quy tập, cần tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các di vật phát hiện kèm hài cốt liệt sĩ

Sáng 23/4, Đoàn công tác Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã kiểm tra thực địa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nêu trên. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn tổ chức tìm kiếm khoa học, hiệu quả.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị liệt sĩ Hiếu Giang hài cốt liệt sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông
VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục