Cứu 2 anh em song sinh bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển ở Nghệ An

Thứ Năm, 11:52, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sóng lớn, gió mạnh đã cuốn hai anh em song sinh ra xa hơn 50m khi tắm biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An). Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của lực lượng cứu hộ và ngư dân, cả hai em được đưa vào bờ an toàn.

Sáng 16/4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò cho biết, lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương vừa kịp thời cứu sống hai anh em song sinh bị sóng cuốn khi tắm biển.

Lực lượng cứu hộ dùng cano cứu 2 anh em bị sóng biển cuốn ra xa. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 15/4, tại khu vực bãi biển gần đảo Lan Châu, hai anh em (11 tuổi, quê huyện Nam Đàn cũ) trong lúc tắm biển đã bị sóng lớn cuốn ra xa bờ hơn 50m. Thời điểm xảy ra sự việc, các em xuống nước nhưng không có phụ huynh giám sát.

Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ đang ứng trực trên bờ lập tức triển khai ca nô, đồng thời huy động thêm thuyền thúng của ngư dân gần đó tiếp cận hiện trường. Dù điều kiện thời tiết bất lợi với sóng to, gió lớn, các lực lượng đã nhanh chóng đưa lần lượt hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh cứu nạn cho thấy ngoài khơi sóng dâng cao, nhiều người trên bờ hô hoán. Khi hai em được đưa vào bờ, người dân đã thở phào nhẹ nhõm.

Theo ông Tuấn Anh, những ngày gần đây, tại biển Cửa Lò đã xảy ra ít nhất 3 vụ đuối nước, trong đó có một nữ sinh lớp 11 tử vong khi tham gia cứu người. Phần lớn nạn nhân là học sinh, không có người lớn đi cùng.

Một số khu vực tại biển Cửa Lò được cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Biển Cửa Lò dài hơn 10km, là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã bố trí khoảng 40 nhân viên cứu hộ thường xuyên ứng trực, trang bị đầy đủ ca nô, phao cứu sinh sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không tắm tại khu vực có dòng chảy xoáy, sóng lớn hoặc nơi có biển cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ trẻ em khi xuống nước, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: sóng cuốn anh em song sinh cửa lò.
Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An tử vong khi cứu bạn bị đuối nước
VOV.VN - Một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã dũng cảm lao xuống biển cứu bạn bị đuối nước, đưa được nạn nhân vào gần bờ nhưng không may kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa và tử vong.

Khen thưởng người đàn ông ở Nghệ An dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm
VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

Tuyên dương nam sinh lớp 10 ở Nghệ An dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển
VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

