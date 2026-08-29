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Cựu chiến binh Quân y Miền B2 thăm hiện trường quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Bảy, 17:49, 29/08/2026
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VOV.VN - Tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền B2 đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ, thăm hỏi lực lượng quy tập hài cốt và trao 60 triệu đồng hỗ trợ Đội K74 tiếp tục hành trình tri ân.

Ngày 29/8, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền B2 tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

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Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền B2 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động là dịp để các cựu chiến binh Quân y Miền B2 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng đội, những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Những nén hương tri ân được thắp lên 

Sau lễ tưởng niệm, đoàn đến khu vực đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, các thành viên Ban Liên lạc theo dõi quá trình khai quật, bóc tách từng lớp đất và sàng lọc cẩn trọng nhằm phát hiện hài cốt, di vật của các liệt sĩ; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang ngày đêm bám hiện trường.

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Các cựu chiến binh lặng người xúc động tại nơi đồng đội năm xưa đã nằm lại

Chứng kiến công việc tìm kiếm được tiến hành tỉ mỉ, nhiều cựu chiến binh không khỏi xúc động trước nơi những đồng đội năm xưa đã nằm lại hơn nửa thế kỷ. Dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền B2 trao bảng tượng trưng trị giá 60 triệu đồng, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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Nghĩa tình đồng đội được tiếp nối qua hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ
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Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền B2 trao bảng tượng trưng 60 triệu đồng hỗ trợ Đội K74 
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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