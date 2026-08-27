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Cứu chữa thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt

Thứ Năm, 22:21, 27/08/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cứu chữa thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt.

Ngày 27/8, Đại tá - Bác sĩ chuyên khoa II - Thầy thuốc ưu tú Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên do ong vò vẽ đốt, được xác định là Hội chứng Kounis - phản ứng tim mạch cấp tính liên quan đến dị ứng.

Trước đó, vào ngày 25/8, bệnh nhân L.D.N. (49 tuổi, ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có tiền sử rối loạn lipid máu), bị ong vò vẽ đốt 2 vết trên đầu. Sau khi bị đốt, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chóng mặt và tự uống thuốc tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện.

cuu chua thanh cong benh nhan nhoi mau co tim cap do ong vo ve dot hinh anh 1
Bệnh nhân L.D.N. bị nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt

Đến khoảng 18h ngày 26/8, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng đau ngực, khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao; điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên từ V1 đến V6, hướng đến nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, Killip 1.

Ngay lập tức, Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức hội chẩn cấp cứu. Các bác sĩ thống nhất chỉ định chụp động mạch vành, can thiệp nong và đặt stent. Kết quả chụp DSA cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD). Ê-kíp can thiệp đã tiến hành đặt thành công 1 stent tại nhánh LAD, đồng thời điều trị phối hợp bằng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT), statin liều cao, cân bằng dịch -  điện giải và kháng sinh.

Sau điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không đau ngực, không khó thở, không phù, không sốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, điểm đặc biệt của trường hợp này là bệnh nhân chỉ bị 2 vết ong vò vẽ đốt nhưng sau đó xuất hiện tình trạng tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, gây nhồi máu cơ tim cấp. Đây là biểu hiện đáng lưu ý của Hội chứng Kounis, cho thấy độc tố và phản ứng dị ứng sau côn trùng đốt có thể gây biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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