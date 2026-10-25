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Cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu khi leo núi ở Đà Lạt

Chủ Nhật, 12:16, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc cùng nhóm bạn leo lên núi ở Đà Lạt vui chơi, nữ du khách người Malaysia bất ngờ rơi xuống hố sâu 10m.


Vụ việc xảy ra lúc 5h45 phút ngày 25/10 tại khu vực đồi thông thuộc Tổ dân phố Hòn Bồ, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian này, bà Goh Shu Wen, 40 tuổi, quốc tịch Malaysia cùng nhóm bạn đến leo núi, vui chơi tại khu vực trên.

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Lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu đưa nữ du khách Malaysia lên khỏi hố sâu.

Quá trình di chuyển trên núi, bà Goh Shu Wen bất ngờ ngã xuống một hố sâu khoảng 10m có đường kính gần 1m. Những người có mặt tại hiện trường  cố gắng đưa nạn nhân lên khỏi hố nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức ứng cứu. Đến 7h15 cùng ngày, nữ du khách được lực lượng chức năng đưa lên khỏi hố sâu chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

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Đưa nữ du khách đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ du khách có 1 vết thương ở vùng cổ chân phải, chưa rõ mức độ thương tích cụ thể.

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Đà Lạt thu hút du khách Malaysia và thị trường lân cận

VOV.VN - Tận dụng đường bay thẳng từ Kuala Lumpur tới Lâm Đồng được khai thác từ tháng 11/2024, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, khách sạn đang tích cực quảng bá du lịch Đà Lạt và Lâm Đồng để thu hút du khách Malaysia và từ các thị trường lân cận.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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