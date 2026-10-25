Cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu khi leo núi ở Đà Lạt



Vụ việc xảy ra lúc 5h45 phút ngày 25/10 tại khu vực đồi thông thuộc Tổ dân phố Hòn Bồ, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian này, bà Goh Shu Wen, 40 tuổi, quốc tịch Malaysia cùng nhóm bạn đến leo núi, vui chơi tại khu vực trên.

Lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu đưa nữ du khách Malaysia lên khỏi hố sâu.

Quá trình di chuyển trên núi, bà Goh Shu Wen bất ngờ ngã xuống một hố sâu khoảng 10m có đường kính gần 1m. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng đưa nạn nhân lên khỏi hố nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức ứng cứu. Đến 7h15 cùng ngày, nữ du khách được lực lượng chức năng đưa lên khỏi hố sâu chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đưa nữ du khách đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ du khách có 1 vết thương ở vùng cổ chân phải, chưa rõ mức độ thương tích cụ thể.