Lâm Đồng số hoá điểm đến và tài nguyên du lịch phục vụ người dân, du khách

Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh Lâm Đồng hiện đã cập nhật dữ liệu của gần 1.700 cơ sở lưu trú, 928 cơ sở dịch vụ ăn uống, 283 điểm du lịch, 137 điểm mua sắm, 617 điểm vui chơi giải trí và 644 điểm tiện ích công cộng. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá du lịch, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ về điểm đến và các dịch vụ du lịch cho người dân, du khách.

Khu vực trung tâm du lịch Đà Lạt về đêm

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng từng bước số hóa tài nguyên du lịch thông qua việc xây dựng bản đồ số du lịch, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, số hóa 3D các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh.

Bà Lê Thị Trúc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương cũng triển khai hệ thống mã QR cung cấp thông tin tại nhiều điểm du lịch nổi bật trên địa bàn: “Khi đến tỉnh Lâm Đồng, du khách có thể truy cập Cổng du lịch thông minh, đặt tour theo lịch trình muốn đi và trải nghiệm được câu chuyện các khu vực trên địa bàn của tỉnh. Giải pháp này giúp nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương trên môi trường số”.