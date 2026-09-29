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Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do rắn cắn

Thứ Ba, 14:11, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, bệnh nhân 44 tuổi ở Đồng Tháp bị rắn cắn khi cắt cỏ, nhập viện với tình trạng nguy kịch và được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn cùng các chế phẩm cần thiết.

Chiều 27/9, ông H.T.T. (44 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) trong lúc cắt cỏ trong vườn bất ngờ bị một con rắn màu xanh cắn vào ngón tay. Ông nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) điều trị.

cuu song benh nhan nguy kich do ran can hinh anh 1
Các bác sĩ tích cực điều trị ca bị rắn cắn và sức khỏe đang phục hồi.

Khi nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, nôn ra máu nhiều lần. Bàn tay trái sưng nề, phù từ bàn tay đến khuỷu tay và có biểu hiện chảy máu; các chỉ số đông máu bị rối loạn.

Trước nguy cơ bệnh diễn biến nặng, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện khẩn trương cấp cứu, theo dõi sát và điều trị tích cực. Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, huyết tương tươi đông lạnh và các chế phẩm điều trị cần thiết.

Sau 6h điều trị, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Bệnh nhân được đánh giá và tiếp tục sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau 12h, tình trạng phù nề ở tay giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

cuu song benh nhan nguy kich do ran can hinh anh 2
Bệnh nhân bị rắn cắn đã được cứu mạng.

Đại diện bệnh viện cho biết, rắn cắn có thể diễn biến rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị rắn cắn, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, chảy máu, nôn ra máu hoặc sưng nề nhanh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

 Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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