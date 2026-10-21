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Cứu sống du khách Đài Loan 3 lần ngừng tim trong 30 phút

Thứ Tư, 12:26, 21/10/2026
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VOV.VN - Một nam du khách 61 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), bị nhồi máu cơ tim cấp, liên tiếp 3 lần ngừng tim trong khoảng 30 phút đã được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, can thiệp tim mạch thành công.

 

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân L.N.S. có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, đau lan lên vai trái, khó thở, huyết áp tụt sâu, chỉ còn 75/40 mmHg, biểu hiện sốc tim nguy kịch.

Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Trong khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp 3 lần ngừng tim. Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và hồi sức tích cực.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rung thất, ngừng tim và sốc tim. Qua chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA, các bác sĩ phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch liên thất trước – nhánh mạch quan trọng cung cấp máu cho phần lớn thành trước tim.

cuu song du khach Dai loan 3 lan ngung tim trong 30 phut hinh anh 1
Các bác sỹ bệnh viện Bãi Cháy thực hiện các kỹ thuật tim mạch cứu sống du khách.

ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, cùng ê-kíp đã tiến hành hút huyết khối, đặt stent phủ thuốc và nong bóng áp lực cao, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Bác sĩ Đinh Danh Trình cho biết, sau can thiệp, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định và người bệnh được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị. Bệnh nhân không cần thực hiện các can thiệp chuyên sâu khác như hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể và đã qua cơn nguy kịch.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành thành công cho 5 trường hợp du khách quốc tế bị nhồi máu cơ tim.

cuu song du khach Dai loan 3 lan ngung tim trong 30 phut hinh anh 2
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành thành công cho 5 trường hợp du khách quốc tế bị nhồi máu cơ tim. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu đau tức ngực, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm, khó thở, vã mồ hôi lạnh, chóng mặt, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu. Người có bệnh nền tim mạch cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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