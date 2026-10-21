Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh phải từ những hành động cụ thể

Sáng 21/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026, đồng thời phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của người dân. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đặt ra yêu cầu cụ thể hóa các chuẩn mực bằng những việc làm thiết thực, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” làm trung tâm.

Chương trình văn nghệ hưởng ứng lễ phát động.

10 mô hình đưa Quy tắc ứng xử vào đời sống

Tại lễ phát động, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Các mô hình gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp, Văn phòng HĐND Thành phố và 9 Sở ngành đã đăng ký mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử. Những con số cho thấy sự hưởng ứng rộng khắp, tạo nền tảng để đưa các chuẩn mực ứng xử vào từng không gian của đời sống. Tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố, việc đăng ký mô hình “Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” hướng tới xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp; gắn văn hóa ứng xử với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân", ông Phạm Tuấn Long thông tin.

Điểm mới trong triển khai năm 2026 là lượng hóa kết quả thực hiện bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng.

Để các mô hình đi vào thực chất, thành phố yêu cầu đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng gần gũi, lấy hành động đẹp, câu chuyện thật và cách làm hiệu quả làm trung tâm.

Phú Xuyên cụ thể hóa bằng các mô hình tại cơ sở

Hưởng ứng đợt phát động của thành phố, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết, sự thanh lịch, văn minh của người Hà Nội được thể hiện từ những hành động bình dị trong đời sống hằng ngày như lời nói lịch sự, thái độ tôn trọng, tinh thần sẻ chia, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Quy tắc ứng xử chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi trở thành thói quen, nếp sống tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, được thực hiện thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cơ quan và từng khu dân cư.

Nghi thức phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Với lợi thế là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có hệ thống di tích, lễ hội và các giá trị văn hóa làng quê được gìn giữ qua nhiều thế hệ, xã Phú Xuyên xác định xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để phát huy bản sắc, củng cố khối đoàn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân.

Trên tinh thần đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử, tập trung vào hai mô hình là “Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp” và “Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng” tại Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm.

Xã xác định việc ra mắt mô hình mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là duy trì các hoạt động thường xuyên, thiết thực; phát huy hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tuyên truyền Quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua mã QR, nền tảng số và mạng xã hội trong tuyên truyền, quảng bá hoạt động; huy động các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cộng đồng cùng tham gia quản lý, tổ chức hoạt động.

Các đại biểu tham quan pa-nô hưởng ứng Hội nghị phát động thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Cùng với triển khai các mô hình, thành phố Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân chia sẻ những câu chuyện thật, hành động đẹp, cách ứng xử văn minh và sáng kiến thiết thực trong đời sống.

Các đơn vị được đề nghị tích cực tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi trên hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là sản phẩm tham gia cuộc thi mà còn là thông điệp văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động. Mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình, mỗi gia đình vun đắp nếp sống đẹp hơn, mỗi người dân ứng xử có trách nhiệm hơn sẽ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và thực sự là nơi đáng sống.