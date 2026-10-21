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Lắp vòm thép 1.400 tấn, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Thứ Tư, 12:10, 21/10/2026
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VOV.VN - Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức được hợp long trong sáng nay. Việc đưa vòm thép nặng 1.400 tấn vào vị trí để kết nối hai bờ được thi công xuyên đêm.

 

Từ 3h sáng 21/10, lực lượng thi công bắt đầu tháo dây neo, điều chỉnh hướng sà lan và bố trí hệ thống cáp giằng để chuẩn bị đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long. Khoảng 150 nhân sự được huy động tham gia quá trình thi công.

Phương án hợp long được tính toán dựa trên số liệu thủy văn, lựa chọn thời điểm nước rút và dòng chảy ổn định nhằm bảo đảm an toàn. Công đoạn khó khăn nhất là xoay sà lan ngang dòng sông, khi kết cấu thép có khối lượng lớn chịu tác động mạnh của dòng chảy.

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Dự kiến việc hợp long sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay (ảnh: Hà Khánh)

Quá trình xoay chuyển, neo giữ và căn chỉnh sà lan kéo dài khoảng hai giờ. Tại thời điểm căn chỉnh, khoảng cách giữa các kết cấu chỉ còn khoảng 25cm trên khẩu độ hơn 180m, đòi hỏi các thao tác phải chính xác đến từng centimet.

"Chúng tôi đã thiết kế những giải pháp tốt nhất, an toàn nhất và chính xác nhất, chọn thời điểm con nước phù hợp nhất, đảm bảo an toàn cho con người, phương tiện; việc hợp long được đảm bảo xảy ra đúng tiến độ, đúng chất lượng", ông Trịnh Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, đơn vị sản xuất và lắp đặt vòm thép nhịp chính cho biết.

Dự kiến, công tác hợp long cầu đi bộ hoàn thành trong ngày hôm nay. Sau khi hợp long nhịp chính, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các hạng mục phụ trợ.

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Đội ngũ kỹ sư công nhân trên công trường (ảnh Hà Khánh)

Phát biểu tại lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho biết, sau hơn một năm triển khai với nhiều thách thức kỹ thuật, công trình đã bước vào một trong những cột mốc quan trọng nhất.

Theo ông Hùng, Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu như một món quà tri ân hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành cùng doanh nghiệp. Công trình không chỉ kết nối hai bờ sông Sài Gòn mà còn được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, điểm nhấn kiến trúc và điểm đến mới cho người dân, du khách.

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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quà cho đội ngũ kỹ sư công nhân (ảnh: Hà Khánh)

"Sau hợp long, phía trước vẫn còn nhiều công việc quan trọng. Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện công trình, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu, với chất lượng và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu", ông Trương Hùng nói.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6-11m, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Công trình có thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, tăng khả năng kết nối hai bờ sông Sài Gòn và trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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