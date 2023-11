Cứu thuyền viên bị đột qụy trên biển

Nạn nhân là Nguyễn Văn Chì (73 tuổi) trú tại phường Phổ An, thị xã Đức Phổ, đi trên tàu cá QNg 98308 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, lúc 19h tối ngày 29/10, tàu cá QNg 98308 TS do ông Huỳnh Văn Định (53 tuổi), trú tại phường Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Bombay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 40 hải lý về phía Đông. Lúc này thuyền viên Nguyễn Văn Chì (73 tuổi) cùng trú tại phường Phổ An, thị xã Đức Phổ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng choáng váng, không cử động được và bất tỉnh. Nhận thấy nguy hiểm, thuyền trưởng Huỳnh Văn Định đã liên lạc khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ y tế.

Chuyển ngư dân Nguyễn Văn Chì từ tàu cá sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế. Trong quá trình tư vấn y tế, các y, bác sỹ chẩn đoán thuyền viên Nguyễn Văn Chì bị đột quỵ não, tiên lượng nặng. Nạn nhân Chì phải được đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp, nếu chậm trễ có thể xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng hết sức nguy kịch, tàu QNg 98308 TS lại ở quá xa đất liền, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng đã điều động tàu SAR 412 có bác sỹ của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng đi theo thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng cứu nạn trên tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá có ngư dân bị đột quỵ trên biển.

Lúc 1h15 phút rạng sáng nay (31/10), lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá QNg 98308 TS, các y bác sỹ cùng nhân viên viên cứu nạn lên tàu QNg 98308 TS để cấp cứu tại chỗ cho ngư dân. Tình trạng bệnh nhân lúc này đã mất ý thức, liệt nửa người. Nạn nhân được các y, bác sỹ chuyên khoa cấp cứu để ổn định tình trạng và chuyển sang tàu SAR 412 tiếp tục chăm sóc y tế chuyên khoa và khẩn trương quay về đất liền điều trị. Nhờ được chăm sóc y tế kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng.

Hơn 12 giờ trưa nay, bệnh nhân Nguyễn Văn Chì được đưa về đến Đà Nẵng an toàn, sau đó Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đưa vào bệnh viện để điều trị, chăm sóc y tế.