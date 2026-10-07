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Đà Nẵng bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại điểm xung yếu ứng phó mưa lũ

Thứ Tư, 14:54, 07/10/2026
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VOV.VN - Trong 2 ngày nay, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ sạt lở đất, ngập cục bộ tại vùng thấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại điểm xung yếu ứng phó với mưa lũ

Kiểm tra tình hình thực tế tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là những nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, kịp thời hỗ trợ người dân. Các địa phương cần khẩn trương rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán trước khi nước lũ dâng cao.

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Cano được trang bị tại các địa bàn cung yếu. (Ảnh: Quang Cường)

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Uỷ ban Nhân dân phường Hội An Đông xây dựng ngay phương án ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp.

Các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn địa phương xây dựng phương án phù hợp đặc điểm từng vùng, chú trọng nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và chủ động phòng tránh thiên tai.

Da nang bo tri luc luong, phuong tien ung truc tai diem xung yeu ung pho mua lu hinh anh 2
Kiểm tra khả năng vận hành các phương tiện sử dụng trong mùa mưa lũ. (Ảnh Quang Cường)

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, hiệp đồng với các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho địa bàn khi cần thiết.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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