Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại các xã, phường: Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thắng, Bình Thuận… nơi trong những ngày qua có hơn 1.500 ngôi nhà ở nhiều khu dân cư bị ngập, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh khu vực dân cư và các công trình công cộng.

Để nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân, đối với những khu vực từng bị ngập sâu khiến hơn 630 hộ dân ở phường Hàm Thắng và Bình Thuận phải di dời tránh lũ, chính quyền địa phương ưu tiên việc xử lý môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh; tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Gia cố kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ ở xã Hàm Kiệm

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, chính quyền phường đang tiến hành rà soát lại toàn bộ chỗ ở của người dân. Phường tập trung ổn định đời sống của người dân; tăng cường triển khai vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ người dân, đặc biệt theo dõi kiểm soát dịch bệnh phát sinh sau lũ; đồng thời, phường cũng tổ chức hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Đối với một số tuyến đường có tình trạng xói lở, phường đã lên phương án sửa chữa khắc phục.

Hiện, chính quyền các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng bị úng ngập trong đợt mưa lũ vừa qua cũng đang khẩn trương triển khai việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có nhà ở, tài sản và sản xuất bị thiệt hại. Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án hỗ trợ người dân.