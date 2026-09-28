English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Hai, 21:22, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau mưa lớn gây ngập diện rộng tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, chính quyền các xã, phường hiện đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh và khôi phục sản xuất, sinh hoạt đến đó.

Tại các xã, phường: Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thắng, Bình Thuận… nơi trong những ngày qua có hơn 1.500 ngôi nhà ở nhiều khu dân cư  bị ngập, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh khu vực dân cư và các công trình công cộng.

Để nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân, đối với những khu vực từng bị ngập sâu khiến hơn 630 hộ dân ở phường Hàm Thắng và Bình Thuận phải di dời tránh lũ, chính quyền địa phương ưu tiên việc xử lý môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh; tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

khu vuc phia Dong tinh lam Dong tap trung khac phuc hau qua mua lu hinh anh 1
Gia cố kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ ở xã Hàm Kiệm

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, chính quyền phường đang tiến hành rà soát lại toàn bộ chỗ ở của người dân. Phường tập trung ổn định đời sống của người dân; tăng cường triển khai vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ người dân, đặc biệt theo dõi kiểm soát dịch bệnh phát sinh sau lũ; đồng thời, phường cũng tổ chức hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Đối với một số tuyến đường có tình trạng xói lở, phường đã lên phương án sửa chữa khắc phục.

Hiện, chính quyền các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng bị úng ngập trong đợt mưa lũ vừa qua cũng đang khẩn trương triển khai việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có nhà ở, tài sản và sản xuất bị thiệt hại. Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án hỗ trợ người dân.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường
Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ngày 24/9 khiến hàng trăm mét khối bùn đất sạt trượt, tràn xuống đường và khu dân cư tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, cát đỏ tiếp tục tràn lấp đường ĐT715, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ngày 24/9 khiến hàng trăm mét khối bùn đất sạt trượt, tràn xuống đường và khu dân cư tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, cát đỏ tiếp tục tràn lấp đường ĐT715, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực
Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

VOV.VN - Từ đêm 23 đến sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương các tuyến giao thông.

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

VOV.VN - Từ đêm 23 đến sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương các tuyến giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục