Quảng Trị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý các điểm sạt lở

Mưa lớn tại Quảng Trị gây ra 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, trong đó gần 500 ngôi nhà tại 4 xã, phường bị ngập từ 1m. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ với gần 2.500 người dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Đến chiều nay, tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị mưa đã ngớt, mực nước các sông, suối đang xuống. Các lực lượng vũ trang cùng chính quyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt, vệ sinh môi trường.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại khu vực phường Quảng Trị, nước sông Thạch Hãn đang rút và người dân đang dọn dẹp nhà cửa. Ông Nguyễn Trung Thành, ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, bà con dọn dẹp lớp bùn đất, thu gom rác thải dọc các tuyến đường và khu dân cư: “Đến 1h sáng thì nước bắt đầu đứng lại và đã rút dần. Hiện nay bà con trong thôn xóm cùng chung tay nhau dọn dẹp bùn và mọi thứ để trả lại hiện trạng ban đầu cho cảnh quan sạch sẽ”.

Khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó

Mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở khu vực miền núi, biên giới tỉnh Quảng Trị, nặng nhất là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khu vực dưới chân đèo Sa Mù nối xã Hướng Phùng và xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống chắn ngang đường, cắt đứt tuyến giao thông từ xã Hướng Lập đi các xã phía Nam. Chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng đã di dời một số hộ dân ở vùng nguy hiểm đến ở tạm tại Đồn Biên phòng Hướng Lập.

Khắc phục sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi xã Hướng Phùng

Đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng sạt lở núi nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Huy động phương tiện nhanh chóng khắc phục sạt lở đảm bảo lưu thông

Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền, các lực lượng đã cắm các biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại hiện trường sạt lở để đảm bảo về tài sản cũng như tính mạng cho người dân.

“Hiện tượng sạt lở này diễn ra trên một kết cấu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với xã Hướng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã để nạo vét bước đầu, đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Đặc biệt, thời tiết có thể mưa lớn kéo dài, về phía chính quyền địa phương cũng sẽ có sự trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công”.