Đà Nẵng cấm xe tải nặng lên Quốc lộ 14D từ ngày 10/10

Thành phố Đà Nẵng đang thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong quá trình thi công, do đường có nhiều xe tải nặng, đặc biệt xe chở quặng, trời mưa nhiều làm đường hư hỏng, trơn trượt, lầy lội, bụi bặm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 2 phải sang) nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D đoạn qua xã Bến Giằng

Trước nguy cơ mất an toàn tại các đoạn đèo dốc, có thể gây tắc đường, ảnh hưởng việc cấp cứu, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành thông báo về việc cấm xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến đến khi dự án hoàn thành, thông xe. Xe chở nhu yếu phẩm, phục vụ cứu hộ, cứu nạn hoặc phục vụ thi công các công trình trên địa bàn vẫn được lưu thông nhưng phải có giấy tờ chứng minh. Riêng xe chở quặng được đề nghị đi cung đường khác hoặc trung chuyển sang xe tải nhỏ hơn.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D được xác định có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một công trình giao thông đơn thuần, là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố Đà Nẵng, tăng cường liên kết vùng, tạo nền tảng cho phát triển logistics, thương mại biên giới.

Quốc lộ 14D bị sạt lở

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố tập trung các giải pháp bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ: “Thứ nhất, phải vừa bảo đảm an toàn giao thông; thứ hai, phải theo dõi sát trên tuyến, chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, nhất là khi hiện nay đã bước vào mùa mưa. Do đó, cần tranh thủ thời gian, tranh thủ làm được phần việc nào thì làm ngay phần việc đó, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình”.