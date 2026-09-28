Cụ ông 98 tuổi đi xe đạp té ngã tử vong trên Quốc lộ 1

Khoảng 15 giờ ngày 27/9, ông H.V.K. (98 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe đạp lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn xã Long Định.

Cụ ông tự té ngã tử vong ngay trên mặt đường Quốc lộ 1

Khi đang di chuyển trên tuyến đường, ông K. bất ngờ có biểu hiện chao đảo tay lái rồi tự té ngã xuống làn đường dành cho xe ô tô. Cú ngã xảy ra bất ngờ khiến ông K. tử vong tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, nơi thường xuyên có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có xe tải và ô tô chạy với tốc độ cao, nên việc người cao tuổi tự điều khiển xe đạp trên tuyến đường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Quốc lộ 1 phương tiện lưu thông dày đặc, cụ ông 98 tuổi di chuyển trên đường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, người thân cần đặc biệt quan tâm, nhắc nhở và hỗ trợ người cao tuổi trong việc đi lại, nhất là đối với những người đã lớn tuổi.