Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối cửa khẩu Nam Giang, Đà Nẵng với Lào

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, thành phố Đà Nẵng có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng, điểm cuối nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương, thực hiện từ năm 2025 – 2027. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D thuộc dự án nhóm B, trong đó công trình cầu được xây mới, mặt đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9m. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Lê Ngọc Quang (giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình giao thông đơn thuần. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Ông Trần Chí Cường đề nghị Ban Quản lý dự án chủ động điều phối, bám sát công trường, tháo gỡ vướng mắc, không để tồn tại các điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, rõ thời hạn hoàn thành, không né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy công việc, không để công tác giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của dự án.

“Các đơn vị thi công và tư vấn, chịu trách nhiệm đến cùng, không thể có chỗ cho tư duy làm việc cầm chừng, thiếu chủ động hoặc thiếu trách nhiệm trong một dự án có quy mô và yêu cầu cao như Quốc lộ 14 D. Kết quả của dự án Quốc lộ 14D không chỉ được đo bằng số km đường hoàn thành, còn là thước đo quan trọng về năng lực tổ chức thực hiện, năng lực phối hợp liên ngành và mức độ quyết liệt của bộ máy hành chính thành phố”, ông Trần Chí Cường nói.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ người dân các địa phương bị ảnh hưởng do triển khai Cự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D

Quốc lộ 14D, thành phố Đà Nẵng là tuyến giao thông quan trọng, vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Đà Nẵng và nơi đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân các xã của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây. Hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng và chật hẹp; mặt đường bong tróc nham nhở, chi chít ổ gà, ổ voi; địa hình tuyến theo hình “ruột gà”, liên tục đổ dốc với nhiều khúc cua tay áo. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao, việc giao thông rất trở ngại. Việc thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D đã làm người dân sống tại các xã miền núi Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê rất vui mừng.

Quốc lộ 14D hiện quá chật hẹp và xuống cấp nghiêm trọng

Ông Zơ râm Năng, ở xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng mong muốn con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện:“Hôm nay, tôi rất vui mừng vì sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng đã quan tâm giúp đỡ cho đồng bào Cơ Tu ở đây. Sau này, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, không còn khó khăn và dễ dàng làm ăn. Mục tiêu là nâng cao đời sống của người dân nơi đây”.