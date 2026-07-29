Đà Nẵng: Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế

Chiến dịch được triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, gồm: cơ sở trợ giúp xã hội; đối tượng trợ giúp xã hội; lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS; môi trường cơ sở y tế; người khuyết tật; người làm công tác xã hội; quản lý trẻ em; an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh; nhân lực y tế; Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30/9/2026 nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Trong 90 ngày, ngành y tế sẽ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu sống đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí: đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ.

Ngành y tế thành phố Đà Nẵng khám sức khỏe miễn phí đồng thời cập nhật thông tin người dân vào hồ sơ sức khỏe trên VNeID

Việc làm sạch cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành; xác định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, UBND cấp xã, trạm y tế, Công an cấp xã, tư pháp - hộ tịch, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị phát sinh dữ liệu; hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch để dữ liệu tiếp tục được cập nhật, kiểm tra, phúc tra, cảnh báo lỗi và duy trì ở trạng thái sống.

BS CKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đợt khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 năm nay, ngành y tế lồng ghép số liệu tích hợp trên VNeID của người dân làm cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe của ngành y tế: “Sau khi khám sức khỏe người dân sẽ được sàng lọc, tư vấn phù hợp và số liệu này sẽ được tích hợp trên VNeID và sẽ được quản lý ngay trên sổ sức khỏe VNeID. Như vậy ngành y tế quản lý chặt chẽ để đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, tốt nhất và đảm bảo sự công bằng, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ theo tinh thần NQ 72 của Bộ Chính trị”.