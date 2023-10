Đà Nẵng chủ động thích ứng với mưa ngập diện rộng

Thời tiết hôm nay 16/10: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 16/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-250mm, riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.