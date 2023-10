Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vào ngày 16/10

Đài Khí tượng Thủy văn cảnh báo, trong ngày 16/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học vào ngày mai (16/10).

Lo mưa lớn, đường ngập, thành phố Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Các trường đại học tư thục căn cứ vào tình hình thực tế chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức phân công trực 24/24 tại đơn vị, chủ động dọn dẹp vệ sinh trường lớp khi nước rút, mưa ngớt.

Trước đó, do mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 13/10./.