Đà Nẵng chủ động xử lý môi trường khi dịch sốt xuất huyết tăng cao

Tổ dân phố Khái Tây 2, phường Ngũ Hành Sơn là một trong những nơi ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết tại thành phố Đà Nẵng. 9 tháng qua, phường này ghi nhận 45 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, thời tiết ở Đà Nẵng mưa nắng thất thường, là cơ hội để lăng quăng, bọ gậy phát triển thành muỗi.

Người dân các địa phương dọn vệ sinh, hạn chế các ổ dịch quanh nhà.

Trước thực tế này, trạm y tế phường phối hợp với chính quyền địa phương, khu dân cư triển khai diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất xử lý ổ dịch.

“Dân mong muốn đội vệ sinh phòng dịch phường Ngũ Hành Sơn và người dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào này để nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình và toàn dân", ông Huỳnh Bá Dũng, tổ dân phố Khái Tây 2, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Thị Tiễn, tổ dân phố Khái Tây 2, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cũng cho biết: "Nhân dân tổ dân phố ra quân diệt bọ gậy lăng quăng. Sau khi phun thuốc thì chúng tôi cũng thấy số lượng ca sốt xuất huyết giảm đi".

Phun thuốc tiêu độc khử trùng ở khu dân cư.

Bà Đặng Thị Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Ngũ Hành Sơn cho biết, công tác giám sát ca bệnh, xử lý các ổ dịch đang được duy trì thường xuyên. “Hiện nay tình hình mưa nắng thất thường cho nên muốn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh thì vẫn là ý thức người dân, diệt lăng quăng, bọ gậy trong mỗi gia đình của mình nhằm đảm bảo thấp nhất tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường”.

Người dân xử lý nước bẩn, hạn chế lăng quăng phát triển.

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng. Từ đầu năm đến nay, thành phố này ghi nhận gần 4.400 ca sốt xuất huyết, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Qua khảo sát, thành phố ghi nhận hơn 300 ổ dịch, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngành Y tế thành phố tăng cường giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, góp phần hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết lan rộng trong cộng đồng. BS CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền và trạm y tế các địa phương tăng cường xử lý ổ dịch, vận động nhân dân ra quân diệt lăng quăng và phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường quanh nhà.

“Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì chúng tôi phối hợp với UBND các địa phương và trực tiếp các trạm y tế để có đánh giá các ổ dịch, các yếu tố nguy cơ. Vừa giảm thiểu môi trường để muỗi sinh sôi đồng thời phun thuốc. Việc phun thuốc đảm bảo diệt muỗi trưởng thành. Có nhiều địa phương đã chủ động phun thuốc tại địa bàn, thông qua việc này để truyền thông nâng cao ý thức người dân để diệt véc tơ truyền bệnh từ muỗi cũng như diệt lăng quăng, bọ gậy”, bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vinh thông tin.