Đà Nẵng có mưa lớn nhưng dung tích các hồ chứa mới chỉ đạt xấp xỉ 80%

Theo chu kỳ nhiều năm, thời gian này là cao điểm của mùa lũ ở miền Trung. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên lượng mưa thấp hơn nhiều năm. Nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện chưa đủ dung tích chứa.

Những năm trước, thời điểm hiện nay là cao điểm mùa lũ

Tháng 9 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có một đợt mưa lớn nên mực nước các hồ chứa có cải thiện. Mặc dù vậy, mực nước các hồ chứa vẫn còn thấp, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường công tác quản lý hồ chứa, chống rò rỉ nước. Các hồ chứa thủy điện vận hành phát điện bình thường.

Các chủ hồ thủy điện vận hành phát điện bình thường.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố đang chỉ đạo công ty thủy lợi và các địa phương tăng cường công tác quản lý hồ chứa để tránh rò rỉ. Đặc biệt là đối với hồ có tràn xả sâu, phải tăng cường công tác quan trắc để có hướng xử lý những trận mưa cực đoan gây ảnh hưởng được lòng hồ. Riêng với các hồ thủy điện cũng tiếp tục theo dõi vì hiện nay theo quy trình 1865 (Quyết định 1865 của Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồng) chưa tới giai đoạn tích nước cuối mùa lũ. Vì vậy, các hồ vẫn vận hành theo thực tế để đảm bảo kế hoạch phát điện”.