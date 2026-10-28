English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng có mưa lớn nhưng dung tích các hồ chứa mới chỉ đạt xấp xỉ 80%

Thứ Tư, 19:36, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ sáng sớm 28/10, khu vực Bắc Trung bộ đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 120mm. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay thấp hơn nhiều năm nên dung tích các hồ chứa mới chỉ đạt xấp xỉ 80%.

Theo chu kỳ nhiều năm, thời gian này là cao điểm của mùa lũ ở miền Trung. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên lượng mưa thấp hơn nhiều năm. Nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện chưa đủ dung tích chứa.

Da nang co mua lon nhung dung tich cac ho chua moi chi dat xap xi 80 hinh anh 1
Những năm trước, thời điểm hiện nay là cao điểm mùa lũ

Tháng 9 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có một đợt mưa lớn nên mực nước các hồ chứa có cải thiện. Mặc dù vậy, mực nước các hồ chứa vẫn còn thấp, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường công tác quản lý hồ chứa, chống rò rỉ nước. Các hồ chứa thủy điện vận hành phát điện bình thường.

Da nang co mua lon nhung dung tich cac ho chua moi chi dat xap xi 80 hinh anh 2
Các chủ hồ thủy điện vận hành phát điện bình thường.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố đang chỉ đạo công ty thủy lợi và các địa phương tăng cường công tác quản lý hồ chứa để tránh rò rỉ. Đặc biệt là đối với hồ có tràn xả sâu, phải tăng cường công tác quan trắc để có hướng xử lý những trận mưa cực đoan gây ảnh hưởng được lòng hồ. Riêng với các hồ thủy điện cũng tiếp tục theo dõi vì hiện nay theo quy trình 1865 (Quyết định 1865 của Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồng) chưa tới giai đoạn tích nước cuối mùa lũ. Vì vậy, các hồ vẫn vận hành theo thực tế để đảm bảo kế hoạch phát điện”.

ty-le-ho-so-duoc-tiep-nhan-xu-ly-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-o-xa-song-vang-duoc-nang-cao-nho-chuyen-doi-so.jpg

Từ chuyển đổi số đến sinh kế bền vững ở vùng cao Đà Nẵng

VOV.VN - Gắn kết với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số đang tạo cơ hội để đồng bào miền núi Đà Nẵng tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây là hướng đi thiết thực nhằm phát huy nội lực cộng đồng, cải thiện sinh kế và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.

PV/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giữ sâm Ngọc Linh quý, mở sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi Đà Nẵng
Giữ sâm Ngọc Linh quý, mở sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Các dự án, tiểu dự án về dược liệu cùng nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ góp phần tạo chỗ dựa lâu dài để người dân vùng cao bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sinh kế và gắn bó với rừng.

Giữ sâm Ngọc Linh quý, mở sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi Đà Nẵng

Giữ sâm Ngọc Linh quý, mở sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Các dự án, tiểu dự án về dược liệu cùng nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ góp phần tạo chỗ dựa lâu dài để người dân vùng cao bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sinh kế và gắn bó với rừng.

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới
Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh, khám sức khỏe cho giáo viên và người lao động tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã miền núi, biên giới.

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh, khám sức khỏe cho giáo viên và người lao động tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã miền núi, biên giới.

Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng
Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông cáo báo chí về việc tổ chức Kỳ họp thứ 17 để xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó khai trừ một số đảng viên vi phạm nghiêm trọng.

Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng

Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông cáo báo chí về việc tổ chức Kỳ họp thứ 17 để xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó khai trừ một số đảng viên vi phạm nghiêm trọng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục