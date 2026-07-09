Khám sức khỏe miễn phí ở Đà Nẵng: Phát hiện nhiều trường hợp tổn thương phổi

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-Quang khám lưu động tại các địa điểm do địa phương bố trí.

Tiêm Mantoux tầm soát lao tiềm ẩn

Qua chụp X-Quang, bệnh viện này phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao.

Bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X-Quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.

Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo, cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát bệnh.

Người dân vào xe chụp X-quang lưu động trong đợt khám sức khỏe miễn phí

Bác sĩ CKII Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết: “Thực hiện NQ 72, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cũng như Sở Y tế, Bệnh viện hợp hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp, tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như về lao.

Bệnh viện đưa tới 10 nhân viên, trong đó có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp, kỹ thuật viên chụp phim, xét nghiệm cũng như tiêm Mantoux tầm soát lao tiềm ẩn, kèm theo xe chụp X- quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như về lao tiềm ẩn. Khi sàng lọc ra thì cần chẩn đoán sâu hơn, cao cấp hơn thì đưa họ tới bệnh viện để chụp CT, MRI”.