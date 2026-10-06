Đà Nẵng: Hơn 3.400 tỷ đồng sắp xếp khoảng 7.000 hộ dân miền núi, vùng thiên tai

Sáng nay (6/10), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 – 2036”. Theo đó, thành phố Đà Nẵng dành hơn 3.400 tỷ đồng sắp xếp, ổn định cho hơn 7.000 hộ dân ở miền núi, vùng thiên tai từ nay đến năm 2036.

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sáng 6/10

Theo khảo sát, toàn thành phố Đà Nẵng khoảng 8.900 hộ dân ở miền núi có nguy cơ sạt lở, vùng thiên tai cần được sắp xếp, ổn định dân cư lâu dài, gồm hơn 6.400 hộ bố trí tập trung, 1.750 hộ bố trí xen ghép và hơn 700 hộ ổn định tại chỗ. Theo Đề án, thành phố Đà Nẵng xác định có 160 khu/điểm tái định cư tập trung, khả năng bố trí hơn 7.000 hộ, diện tích khoảng 477 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.400 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố và đề nghị trung hương hỗ trợ. Thành phố Đà Nẵng phân kỳ thực hiện Đề án, trong đó năm 2026 bố trí khoảng 1.300 hộ tại các khu dân cư đã hình thành hoặc đã có quyết định phê duyệt; Giai đoạn 2027-2030 bố trí 3.470 hộ và giai đoạn 2031 - 2036 bố trí 2.420 hộ dân còn lại.

Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn nhiều khu dân cư ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác, ảnh hưởng trực tiếp tính mạng, tài sản của nhân dân. Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, bố trí ổn định dân cư là yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống thiên tai, tổ chức sắp xếp dân cư an toàn, ổn định đời sống và sinh kế lâu dài cho người dân, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội.

Một khu tái định cư miền núi Đà Nẵng

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đi khảo sát các khu vực ổn định, lâu dài, bền vững và không bị sạt lở nữa. Tuyệt đối tránh tình trạng đầu tư khu tái định cư rồi vài năm sau lại sạt lở, lại di dời. Khu tái định cư phải được sự thống nhất của cộng đồng dân cư, nhân dân phải đồng thuận cao. Đến nay, chúng tôi đã lên được phương án cơ bản xây dựng 130 khu tái định cư tập trung, kể cả ở đồng bằng, khu vực bị uy hiếp bởi thiên tai, chứ không phải riêng miền núi, nhưng tập trung chủ yếu là miền núi. Thành phố sẽ đầu tư vào những khu vực bức xúc nhất, cần thiết nhất ngay trong giai đoạn này".