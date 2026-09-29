Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai

Thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai là chủ trương quan trọng của thành phố Đà Nẵng, liên quan trực tiếp an toàn và đời sống người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, sạt lở. Với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn gần 3.800 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành 2 kỳ trung hạn.

Khi các dự án khu tái định cư hoàn thành sẽ ổn định chỗ ở an toàn cho hàng ngàn hộ dân

Trong kỳ đầu tiên, nhóm ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu, vượt thu hằng năm của thành phố.

Đối với những khu tái định cư đang sạt lở, thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các khu quy mô dưới 10 hộ, nơi quỹ đất thuận lợi, được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung để bố trí dân vào khu hiện có. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.

Nhiều khu tái định cư được đầu tư kiên cố giúp người dân miền núi ổn định cuộc sống

“Cần lưu ý, việc quy hoạch các khu dân cư hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Định hướng sắp tới là phải xây dựng các phương án di dời có lộ trình cụ thể, đồng thời rà soát lại vấn đề đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.