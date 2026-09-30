English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tìm vị trí an toàn tái định cư cho dân vùng sạt lở núi trước mùa mưa

Thứ Tư, 16:09, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cách làng cũ chỉ vài trăm mét nhưng hàng trăm hộ dân ở xã miền núi cao thành phố Đà Nẵng đã phải dọn đến ở tạm tại trụ sở xã vì phía sau lưng ngôi làng là một quả núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đang gấp rút tìm vị trí an toàn để làm khu tái định cư cho dân trước mùa mưa bão.

Cuối tháng 9, vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đợt mưa. Trên những cung đường quen thuộc, rời một điểm sạt lở, đi thêm vài cây số lại gặp điểm sạt lở khác, bánh xe nhích từng mét trên nền đất đá ngổn ngang. Xa hơn, tuyến DT606 dài khoảng 70km nối lên cửa khẩu cũng xuống cấp nặng nề. 

Tháng 10 năm ngoái, tại thôn Pứt, xã miền núi Hùng Sơn, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo nhà cửa, ruộng vườn lẫn sinh mạng con người. Gia đình anh Riah Pen bị sạt lở mất luôn đất sản xuất, cuộc sống ngày càng bấp bênh.

Da nang tim vi tri an toan tai dinh cu cho dan vung sat lo nui truoc mua mua hinh anh 1
Bộ đội giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển nhà khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

“Cây cối thì đa số đã ngã đổ, số ít còn sống. Người dân đi lại thì lo sợ… đời sống kinh tế như thế này quá khó khăn, vì không còn gì cả”, anh Riah Pen chia sẻ.

Những ngày qua, trụ sở xã Gary cũ, nay là xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng có hàng chục gia đình dọn về đây ở tạm. Họ mang theo chiếu, mền, vài bao gạo, ít nồi niêu... khi rời làng cũ. Ngôi làng gần đó nhưng không ai dám ở lại, bởi phía sau lưng làng là cả một quả núi đang chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Qua khảo sát, toàn xã Hùng Sơn có tới khoảng 400 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn chia sẻ: “Địa phương cũng đã vận động, di dời 40 hộ với khoảng 140 nhân khẩu về trụ sở xã Gary cũ, trụ sở Công an cũ, trạm y tế cũ, và bố trí xen ghép với một số mặt bằng dân cư không bị sạt lở. Bước đầu, địa phương cũng đã hỗ trợ 500kg gạo và khoảng 50 triệu đồng để mua thực phẩm, mắm, muối, mì chính, cá khô, giúp bà con ổn định bước đầu”.

Da nang tim vi tri an toan tai dinh cu cho dan vung sat lo nui truoc mua mua hinh anh 2
Các phương tiện được huy động để thi công hoàn thiện khu tái định cư

Tại xã vùng cao biên giới Tây Giang, chính quyền nơi đây cắt cử người bám sát từng khu dân cư, triền núi để kịp thời phát hiện nguy cơ, chủ động lên phương án di dời. Những khu tái định cư mới đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến ngay trong tháng 10 sẽ có đất để hàng trăm hộ dân dựng nhà. 5 điểm dân cư, trường học từng bị sạt lở cũng đã khắc phục xong. UBND xã đề xuất làm 12 dự án khu tái định cư, đưa vào đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030 của thành phố.

Những ngày này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phân công nhau đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại các khu dân cư miền núi, trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các xã miền núi tổng rà soát lại từng khu vực có nguy cơ, để từ đó tính toán những khu tái định cư thật sự phù hợp, giúp bà con an cư lâu dài.

“Những hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao nhất sẽ được bố trí về các khu tái định cư. Nếu có đủ quỹ đất để xử lý mặt bằng như khu vực này, đây sẽ là vị trí rất an toàn, vì nằm khá xa, không tiếp giáp với núi. Vì vậy, việc mở rộng những khu vực như thế này sẽ tạo nền tảng lâu dài để xây dựng các khu tái định cư, giúp bà con yên tâm, ổn định cuộc sống. Tinh thần chung là làm từng bước, khu vực nào, hộ dân nào có nguy cơ cao nhất sẽ được ưu tiên đưa về khu tái định cư trước”,  ông Lê Ngọc Quang cho biết.

Da nang tim vi tri an toan tai dinh cu cho dan vung sat lo nui truoc mua mua hinh anh 3
Chính quyền địa phương bố trí các khu tái định cư an toàn, kiên cố để người dân làm nhà mới

Mùa mưa đã cận kề, thiên tai luôn rình rập, khó lường, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ động lên phương án, kịch bản ứng phó với mọi cấp độ thiên tai. Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng 135 khu tái định cư tập trung, tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên trước cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao nhất, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Những khu tái định cư đang sạt lở được yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn; còn những khu quy mô dưới 10 hộ, nơi quỹ đất thuận lợi, sẽ được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung, để bố trí bà con vào những khu tái định cư đã có sẵn.

Long Phi/ VOV - Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia
Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục