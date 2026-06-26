Đà Nẵng khai mạc Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

Các đội tham gia tranh tài theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm: chào hỏi (tài năng), kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống thực tế tại địa bàn dân cư. Ban Tổ chức hội thi sẽ lựa chọn đội tuyển tiêu biểu đại diện thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thi khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tặng cờ lưu niệm và hoa chúc mừng 13 đội thi

Hội thi này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trong thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thi

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là dịp để chúng ta kiểm tra, đánh giá kiến thức về chính trị, pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ trong thực tế, diễn ra hằng ngày tại địa bàn dân cư. Với tinh thần 'Vững nghiệp vụ - Trọn niềm tin', tôi mong muốn 13 đội tuyển sẽ phát huy tối đa những thế mạnh về kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với sự sáng tạo trong hình thức sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ màn hình LED hiện đại để mang đến những phần thi đặc sắc nhất".