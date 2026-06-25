Đà Nẵng đề nghị WB đồng hành phát triển hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu



Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) quan tâm hỗ trợ Dự án phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam và cùng nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB)

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá cao định hướng phát triển của Đà Nẵng, đặc biệt là mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Bà Mariam Sherman khẳng định, WB tiếp tục đồng hành với thành phố trong quá trình chuẩn bị các dự án ưu tiên, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực phù hợp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá cao định hướng phát triển của Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự đồng hành của WB trong nhiều năm qua thông qua các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, môi trường, giao thông, phát triển bền vững cũng như các chương trình hỗ trợ kỹ thuật về quản lý tài chính công, đầu tư công, tài sản công và chuyển đổi số.

Thành phố đang nghiên cứu chuẩn bị Dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA khoảng 200 triệu USD.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm đưa Dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam thành phố vào danh mục ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026-2030; xem xét có thư quan tâm hoặc cam kết tài trợ để thành phố hoàn thiện hồ sơ đề xuất vay vốn; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị dự án, nhất là về mô hình thủy văn - thủy lực, kiểm soát ngập, đánh giá tác động môi trường - xã hội và công tác tái định cư.

Thành phố cũng đề nghị WB hỗ trợ nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, mô hình TOD, tiếp tục đồng hành trong nâng cao năng lực quản trị địa phương, hiện đại hóa quản lý tài sản công, đầu tư công và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà lưu niệm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp với thành phố nghiên cứu các chương trình vay vốn phục vụ Chương trình phát triển tổng thể Đà Nẵng, hướng tới các mục tiêu chiến lược, trong đó có cải cách quản trị. Đồng thời, mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thành phố đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chuyên sâu trong bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập có quy mô lớn hơn, công tác điều hành phức tạp hơn và nhu cầu phát triển ngày càng cao. Thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để triển khai các dự án nhanh nhất, hiệu quả nhất, sử dụng nguồn vốn tài trợ đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố".