Đà Nẵng: Kiên quyết tháo dỡ hàng quán nhếch nhác ven biển

Lãnh đạo thành phố kiên quyết tháo dỡ những hàng quán nhếch nhác, hết hạn thuê và không bảo vệ môi trường- là khẳng định của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Công an thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm nay (2/7).

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Công an thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an thành phố, nhất là đã làm sáng tỏ những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trả lại công bằng cho người bị hại. Việc kiên quyết loại bỏ ma túy, rượu lậu khỏi vũ trường cũng là tín hiệu đáng mừng. Ông Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp các địa phương để hỗ trợ thành phố dẹp những hàng quán lấn chiếm vỉa hè gây nhếch nhác và ô nhiễm môi trường ở ven biển.

"Mấy ngày nay Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đang dỡ rất nhiều lều quán, những quán tạm, hết phép, hết hạn, trong đó có sự tham gia của Cảnh sát môi trường, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Việc này sẽ làm kiên quyết. Những lô đất trống chỉ hỏi ý kiến Chủ tịch phường đồng ý là lập tức xây dựng lên 1 nhà hàng che chắn tạm bợ. Mỗi ngày phục vụ hàng ngàn khách, thải ra môi trường hàng chục tấn nước thải, mà không ai nói gì cả, lâu ngày thành thói quen", ông Thơ nói.

Tháo dỡ quán nhậu ven biển Đà Nẵng.

6 tháng qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được kiểm soát, han chế; giảm gần 11% số vụ so với cùng kỳ 2018. Công an thành phố đã điều tra, khám phá gần 180 vụ phạm pháp hình sự, trong đó 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Lực lượng công an đã bắt giữ 150 vụ với gần 200 đối tượng phạm tội về ma túy, gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, lập hồ sơ xử lý gần 1.900 trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, từ khi lực lượng đặc nhiệm 911 tăng cường tuần tra hàng đêm đã liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy./.