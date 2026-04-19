Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

Chủ Nhật, 10:08, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - T.P Đà Nẵng đang vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ rừng nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng.

 

Thôn Ra Ê, xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) có hơn 200 hộ dân là đồng bào Cơ Tu tham gia trồng rừng. Người dân nơi đây thường xuyên tuần tra, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa trong mùa nắng nóng.

Ông Pơ Loong Sang, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Ra Ê trồng gần 2 ha rừng keo lá tràm cho biết, gia đình ông chủ động phòng cháy từ khâu phát dọn thực bì, chuẩn bị các dụng cụ chữa cháy đến sẵn sàng xử lý khi xảy ra cháy rừng: “Người dân được chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm địa bàn thường xuyên hướng dẫn công tác phòng, chống cháy rừng. Bà con dọn thực bì theo đường hành lang giữa các chủ hộ trồng rừng khoảng cách từ 4-5 mét, đi vào rừng cấm đem lửa. Nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng nên chưa có xảy ra cháy rừng”.

Da nang nang cao trach nhiem, kiem soat chat nguy co chay rung hinh anh 1
Ông Pơ Loong Sang thường xuyên dọn thực bì và làm đường băng cản lửa phòng cháy rừng

Xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng có 16.000 ha rừng, trong đó hơn 5.000 ha rừng trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Các thành viên tổ quản lý bảo vệ rừng của xã luân phiên trực 24/24 giờ, đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến các chủ rừng, người dân nâng cao ý thức giữ rừng. Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng cho biết, vào mùa nắng nóng, địa phương nghiêm cấm người dân đốt thực bì, không sử dụng lửa trong rừng.

“Xã Sông Kôn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không cho việc đốt rừng làm nương rẫy để tránh trường hợp cháy lan vào trong rừng phòng hộ cũng như rừng đặc dụng. Trong tháng này, chúng tôi nghiêm cấm, không sử dụng lửa trong rừng. Việc phát thực bì, bà con vẫn làm, đây là thời điểm cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cập độ 5 rồi, cấp độ rất cao, do đó nghiêm cấm sử dụng lửa”, ông Nguyễn Hữu Sanh cho hay.

Da nang nang cao trach nhiem, kiem soat chat nguy co chay rung hinh anh 2
Cán bộ xã Sông Kôn (bên phải) tuyên truyền người dân về công tác phòng, chống cháy rừng

Từ đầu năm đến nay tại xã Sông Vàng, TP. Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) chưa để xảy ra cháy rừng. Địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng giáp ranh, các tuyến giao thông trọng điểm liên xã, hạn chế các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp. 

Theo ông Bùi Thiên Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Vàng, có được kết quả này nhờ chính quyền địa phương chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn và sự tham gia tích cực của người dân: “2 tuần trở lại đây nắng đỉnh điểm, xã Sông Vàng đã ban hành các kế hoạch có liên quan là tuyên truyền đến tận các thôn qua các loa, đài, tăng thời lượng phát. Người dân đốt, dọn rẫy cũng phải được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến. Các tổ quản lý bảo vệ rừng phối hợp với ban nhân dân thôn đi tuyên truyền đến tận người dân, các chủ rừng rất hiệu quả. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Sông Vàng ý thức tốt về phòng, chống cháy rừng nên thời gian vừa qua không có cháy rừng xảy ra trên địa bàn”.

Da nang nang cao trach nhiem, kiem soat chat nguy co chay rung hinh anh 3
Nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng kiện toàn các tổ, đội bảo vệ rừng

TP. Đà Nẵng có hơn 745.000 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 503.000 ha, rừng trồng hơn 241.000 ha. Cơ quan chức năng thành phố khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và khu vực ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại các khu vực có nguy cơ cao; chủ động phát hiện sớm và thông báo kịp thời khi có dấu hiệu cháy, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.  

Da nang nang cao trach nhiem, kiem soat chat nguy co chay rung hinh anh 4
Lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra về phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng, Chi cục kiểm lâm TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng Kiểm lâm đã xây dựng, tu sửa đường băng cản lửa, đường đi chữa cháy, chủ động thành lập các đội xung kích với hàng ngàn người tham gia. 

“Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Vào mùa nắng nóng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trương thành phố chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng”, ông Hà Phước Phú nói.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng
VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

Siết chặt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô hanh tại Lào Cai

VOV.VN - Thời tiết hanh khô đang khiến nhiều cánh rừng ở tỉnh miền núi Lào Cai đối mặt với nguy cơ cháy rừng. Ngành chức năng địa phương đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đà Nẵng chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa nắng nóng

VOV.VN - Miền Trung đang giai đoạn hanh khô, tiềm ần nhiều nguy cơ cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng triển khai nhiều giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng.

