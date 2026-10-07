Đà Nẵng phấn đấu toàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 22/12

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng 93 ngôi mới tặng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đạt hơn 73%. Hiện còn 34 nhà đang thi công (gồm 21 nhà xây mới và 13 nhà sửa chữa).

Một số xã như Đông Giang, Hiệp Đức, Quế Sơn đã hoàn thành toàn bộ số nhà được giao xây dựng. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà xây mới và 50 triệu đồng/nhà sửa chữa, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà xây mới, 35 triệu đồng/nhà sửa chữa, thành phố hỗ trợ phần còn lại.

Quang cảnh Hội nghị.

Các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân tiếp tục huy động ngày công, vật liệu và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm gia đình khó khăn sớm hoàn thiện nhà.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động các nguồn lực hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chất lượng công trình. Thành phố phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 22/12, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.