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Đà Nẵng phấn đấu toàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 22/12

Thứ Tư, 15:02, 07/10/2026
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VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có 127 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó 76 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa. Thành phố phấn đấu hoàn thành chương trình này trước ngày 22/12 năm nay, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng 93 ngôi mới tặng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đạt hơn 73%. Hiện còn 34 nhà đang thi công (gồm 21 nhà xây mới và 13 nhà sửa chữa).

Một số xã như Đông Giang, Hiệp Đức, Quế Sơn đã hoàn thành toàn bộ số nhà được giao xây dựng. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà xây mới và 50 triệu đồng/nhà sửa chữa, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà xây mới, 35 triệu đồng/nhà sửa chữa, thành phố hỗ trợ phần còn lại.

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Quang cảnh Hội nghị.

Các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân tiếp tục huy động ngày công, vật liệu và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm gia đình khó khăn sớm hoàn thiện nhà.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động các nguồn lực hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chất lượng công trình. Thành phố phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 22/12, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

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Hỗ trợ mái ấm, sẻ chia nỗi đau da cam

VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đang triển khai cao điểm, đẩy nhanh tiến độ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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