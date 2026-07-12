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Hỗ trợ mái ấm, sẻ chia nỗi đau da cam

Chủ Nhật, 15:59, 12/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đang triển khai cao điểm, đẩy nhanh tiến độ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ.

Qua đó lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương. 

Vừa dọn về trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình chị Văn Thị Xuân, ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng hết sức vui mừng. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình chị Xuân đã hoàn thành, thay thế ngôi nhà cũ xuống cấp, dột nát.

Chị Văn Thị Xuân có cha hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân chị bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Nhiều năm qua, gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, mỗi lần mưa bão, cả nhà đến trụ sở UBND xã trú tránh. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở, đoàn thanh niên, người dân, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, gia đình vay mượn thêm, làm được ngôi nhà kiên cố trên diện tích hơn 100m2.

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Gia đình chị Văn Thị Xuân ở xã Thu Bồn vừa dọn về trong ngôi nhà mới

Anh Lê Anh Minh, chồng chị Văn Thị Xuân bày tỏ: “Gia đình có công với cách mạng, bố vợ bị ảnh hưởng chất độc da cam nên sinh ra con bị chất độc da cam, sứt môi nói khó nghe, có hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ 1 tháng hơn 1 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhờ nhà nước, chính quyền hỗ trợ kinh phí làm nhà, gia đình vay thêm làm nhà ở bão lũ không sợ mưa gió".

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Bà Lưu Thị Cúc bị nhiễm chất độc da cam ở xã Duy Xuyên được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới

Cũng như ở xã Thu Bồn, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương xã Duy Xuyên chung tay hỗ trợ ngày công giúp gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cải tạo nhà cửa. Bà Lưu Thị Cúc, ở xã Duy Xuyên là trường hợp như vậy được hỗ trợ xây nhà mới. Bà Cúc năm nay 54 tuổi, có cha hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân bà Cúc bị nhiễm chất độc da cam, không chồng, không con, hiện sống cùng gia đình em trai. Trong tháng 7/2026, nhiều gia đình có con đẻ người kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ở thành phố Đà Nẵng đã kịp đón niềm vui trong ngôi nhà mới được sửa sang, xây mới. 

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Xã Duy Xuyên khởi công xây dựng nhà giúp bà Lưu Thị Cúc. (ảnh UBND xã Duy Xuyên cung cấp)

Những căn nhà mới được xây dựng, sửa chữa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thành phố Đà Nẵng góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, địa phương đã chủ động chỉ đạo các ngành phối hợp với Mặt trận đoàn thể tổ chức khởi công xây dựng nhà tạm cho con của gia đình có công kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Trên địa bàn có một gia đình, đến nay đã triển khai và chúng tôi đôn đốc các đơn vị thi công làm sao phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7/2026. Địa phương huy động lực lượng vũ trang đóng góp ngày công, bà con lối xóm hỗ trợ, mạnh thường quân hỗ trợ gạch góp phần hoàn thiện ngôi nhà sớm nhất”.

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Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã  A Vương thi công xóa nhà tạm 

Tại xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng, (huyên Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), các lực lượng đã đồng loạt ra quân dựng nhà mới giúp 6 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà; Công an xã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà; Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà. Đây là những hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Hầu hết các hộ đều nằm ở vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, những mái ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn": “UBND xã đã phối hợp chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương triển khai xây dựng 6 nhà ở cho các con đẻ của người bị nhiễm chất độc da cam. Xã A Vương đã giao cơ quan Quân sự xã chủ trì và phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức triển khai xây dựng đảm bảo đúng tiến độ 6 căn nhà. Đến thời điểm hiện nay cơ bản đã hoàn thành, dự kiến trước ngày 20/7 này xã tổ chức khánh thành. Đây là sự thể hiện tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Vương đối với những người có công với cách mạng và đặc biệt các đối tượng khó khăn”.

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 UBND xã A Vương khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thành phố Đà Nẵng có 144 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, có 93 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới với mức 60 triệu đồng/nhà và 51 hộ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa mức 30 triệu đồng/nhà.

Các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước ngày 27/7 năm nay.

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Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chiều nay (29/6).

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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