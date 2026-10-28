Đà Nẵng phân luồng, cấm xe phục vụ thi công nút giao cầu Hòa Xuân từ ngày 31/10

Theo đó, ngành xây dựng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa nhằm hướng dẫn cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc từ các hướng phía Nam, phía Bắc và quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa không đi vào khu vực hạn chế. Biện pháp này nhằm giảm lưu lượng xe trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa.

Dự án nút giao cầu Hòa Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Tại các nút giao, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt biển báo hướng dẫn đối với xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc đi cảng Tiên Sa như sau:

Trên đường Trường Chinh, hướng từ phía Bắc, phương tiện đi thẳng tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành và nút giao Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm.

Trên quốc lộ 1A, hướng xe lưu thông từ phía Bắc vào sẽ rẽ trái tại nút giao quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn hướng từ phía Nam, xe rẽ phải tại nút giao quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi đi cảng Tiên Sa, xe đi thẳng tại nút giao quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa, xe rẽ phải tại nút giao quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm.

Khi trời mưa hoặc giờ cao điểm- nút giao cầu Hòa Xuân ách tắc nghiêm trọng

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa, xe đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ đường ĐT605 đi cảng Tiên Sa, xe rẽ phải tại nút giao ĐT605 - quốc lộ 1A. Từ đường Lê Văn Hiến đi quốc lộ 1A, xe đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.

Xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối không được lưu thông trong khung giờ từ 4h - 23h trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng di chuyển ngược lại.

Trong thời gian tổ chức thi công, cơ quan chức năng cũng thực hiện việc cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối); đường Trần Huấn (vào khung giờ cao điểm từ 6h - 8h và từ 16h - 19h).

Phương án phân luồng từ xa tránh ách tắc khu vực thi công nút giao cầu Hòa Xuân

Cơ quan chức năng cũng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trong khu vực xây dựng. Cụ thể, khu vực hạn chế, điều tiết giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường dẫn đến nút giao gồm: Lê Thanh Nghị, Cách mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2/9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long…Cụ thể, đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm. Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế. Đối với ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc và việc đi lại của người dân được thuận lợi trong quá trình thi công, người dân, tài xế và các phương tiện cần tuân thủ biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng; ưu tiên sử dụng các tuyến đường vòng tránh để giảm áp lực lên khu vực thi công nút giao Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân. Các doanh nghiệp vận tải chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông qua khu vực.