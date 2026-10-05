Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp

Thông tin về vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ được người dân địa phương cung cấp. Trước đây, trong quá trình xây dựng nhà ở, một số hài cốt đã được người dân phát hiện, cất bốc và cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận đào từng xẻng đất tìm hài cốt liệt sĩ

Từ nguồn tin này, lực lượng quy tập Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông triển khai tìm kiếm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản chờ ngày an táng

Cán bộ phường Hội An Đông đến hiện trường động viên lực lượng làm nhiệm vụ

Trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ.

Khu vực được tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt và di vật đang được bảo quản, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An cũ (nay thuộc phường Hội An Tây) để làm lễ truy điệu, an táng theo quy định.