Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp
VOV.VN - Từ ngày 2-5/10, lực lượng quy tập Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông tìm kiếm, khai quật, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.
Thông tin về vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ được người dân địa phương cung cấp. Trước đây, trong quá trình xây dựng nhà ở, một số hài cốt đã được người dân phát hiện, cất bốc và cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang nhân dân.
Từ nguồn tin này, lực lượng quy tập Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông triển khai tìm kiếm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ.
Các hài cốt và di vật đang được bảo quản, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An cũ (nay thuộc phường Hội An Tây) để làm lễ truy điệu, an táng theo quy định.