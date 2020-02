Đáng lo ngại là, hiện thành phố còn khá nhiều khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng đang lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Vì thế, thành phố đang tập trung rà soát nắm tình hình khách Hàn Quốc, phục vụ cho công tác y tế khi cần thiết.

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú.

Những ngày này, khách sạn Full House, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay cho nhân viên và khách lưu trú. Anh Lê Doãn Duy Khánh, quản lý khách sạn Full House cho biết, khách sạn này có 10 phòng, thường xuyên có khách nước ngoài đến lưu trú, nhiều nhất là khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Khánh luôn thận trọng trong việc đón khách lưu trú.



"Chúng tôi vẫn đón khách bình thường, nhưng sẽ kiểm tra kỹ hơn xem họ ở đâu đến. Nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ báo cơ quan chức năng hoặc cơ sở y tế gần nhất", anh Khánh nói.



Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trước ảnh hưởng của dịch bệnh SARS-CoV-2, lượng khách Hàn Quốc đến thành phố này giảm 70% và hiện nay không còn đoàn khách theo tour. Tuy nhiên, khách lưu trú rải rác còn khá nhiều. Do đó, các cơ sở lưu trú phải vừa đảm bảo an toàn cho khách lưu trú, vừa kịp thời cung cấp thông tin cho công an khu vực về du khách Hàn Quốc để giám sát, hạn chế nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra.



Các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là những nơi tập trung đông khách nước ngoài lưu trú, đặc biệt là khách Hàn Quốc với hơn 3.740 người tạm trú. Theo thống kê của Công an quận Ngũ Hành Sơn, hiện có 1.480 người Hàn Quốc đang lưu trú tại đây. Trong đó, 253 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày. Địa phương đang theo dõi sức khỏe của những người này và lập danh sách những người tiếp xúc gần với họ để phục vụ công tác cách ly, theo dõi.

Thiếu tá Trịnh Trường Nhơn, Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, song song với việc kiểm tra các cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nhân viên khách sạn dùng cồn diệt khuẩn vệ sinh những khu vực công cộng, phòng khách sạn có người nước ngoài lưu trú.



"Tới thời điểm này, trên địa bàn quận chúng tôi chưa phải áp áp dụng biện pháp cách ly đối với người Hàn Quốc nào. Hiện nay chúng tôi chỉ khảo sát và theo dõi tại chỗ và chưa phát hiện được trường hợp nào nghi ngờ", Thiếu tá Nhơn cho biết./.

