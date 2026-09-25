Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72

Tính đến ngày 22/9, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 2,2 triệu người được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí theo tinh thần Nghị quyết 72, đạt hơn 70% dân số. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 93/93 xã, phường, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch; việc rà soát đối tượng, tổ chức khám, thống kê và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đồng bộ, chưa xác định chính xác số người còn phải khám.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế và các địa phương phải thay đổi phương thức tổ chức, khắc phục tình trạng bị động, chậm tiến độ ở một số địa bàn; đồng thời yêu cầu thống nhất số liệu, cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống.

Ưu tiên khám cho người cao tuổi, trẻ em trước sau đó sàng lọc các đối tượng khác

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, thành phố bắt đầu tổ chức khám cho nhóm đối tượng bổ sung; tháng 11 tiếp tục mở rộng quy mô, tăng số buổi và các đợt khám lưu động. Trước ngày 15/12, các địa phương phải hoàn tất rà soát những nhóm, địa bàn còn lại và cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe, mà còn từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: “Chúng ta không tiếp tục thực hiện theo cách cũ là chờ rà soát danh sách, tổ chức từng đợt khám rồi tổng hợp báo cáo. Phải chuyển sang xác định rõ số người còn được khám là bao nhiêu, giao rõ trách nhiệm, lập kế hoạch cụ thể của từng địa bàn, tổ chức khám theo tiến độ và theo dõi theo kết quả, hàng tuần”.