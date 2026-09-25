English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72

Thứ Sáu, 21:50, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các địa phương phải thay đổi cách thức tổ chức thực hiện, tập trung xử lý những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm trong 3 tháng cuối năm 2026. Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tiến độ thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân”.

Tính đến ngày 22/9, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 2,2 triệu người được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí theo tinh thần Nghị quyết 72, đạt hơn 70% dân số. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 93/93 xã, phường, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch; việc rà soát đối tượng, tổ chức khám, thống kê và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đồng bộ, chưa xác định chính xác số người còn phải khám.

Da nang thay doi cach to chuc thuc hien kham suc khoe toan dan theo nghi quyet 72 hinh anh 1
Chiến dịch 100 ngày khám sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng đang vào giai đoạn nước rút

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế và các địa phương phải thay đổi phương thức tổ chức, khắc phục tình trạng bị động, chậm tiến độ ở một số địa bàn; đồng thời yêu cầu thống nhất số liệu, cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống.

Da nang thay doi cach to chuc thuc hien kham suc khoe toan dan theo nghi quyet 72 hinh anh 2
Ưu tiên khám cho người cao tuổi, trẻ em trước sau đó sàng lọc các đối tượng khác

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, thành phố bắt đầu tổ chức khám cho nhóm đối tượng bổ sung; tháng 11 tiếp tục mở rộng quy mô, tăng số buổi và các đợt khám lưu động. Trước ngày 15/12, các địa phương phải hoàn tất rà soát những nhóm, địa bàn còn lại và cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe, mà còn từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: “Chúng ta không tiếp tục thực hiện theo cách cũ là chờ rà soát danh sách, tổ chức từng đợt khám rồi tổng hợp báo cáo. Phải chuyển sang xác định rõ số người còn được khám là bao nhiêu, giao rõ trách nhiệm, lập kế hoạch cụ thể của từng địa bàn, tổ chức khám theo tiến độ và theo dõi theo kết quả, hàng tuần”.

kham-mat-cho-nguoi-cao-tuoi-trong-chien-dich-100-ngay.jpg

Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành Y tế Đà Nẵng đang triển khai "Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân", hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong năm 2026.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng phấn khởi được khám sức khỏe miễn phí
Người dân Đà Nẵng phấn khởi được khám sức khỏe miễn phí

VOV.VN - Sáng nay (5/6), ngành y tế thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đợt này, hơn 24.000 người dân 2 xã xã Sơn Cẩm Hà, xã Trà Leng và phường Hòa Khánh được khá

Người dân Đà Nẵng phấn khởi được khám sức khỏe miễn phí

Người dân Đà Nẵng phấn khởi được khám sức khỏe miễn phí

VOV.VN - Sáng nay (5/6), ngành y tế thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đợt này, hơn 24.000 người dân 2 xã xã Sơn Cẩm Hà, xã Trà Leng và phường Hòa Khánh được khá

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng
100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu bảo đảm cho người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu bảo đảm cho người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị
Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết 72 giúp mỗi người chủ động xây dựng “sổ sức khỏe”
Nghị quyết 72 giúp mỗi người chủ động xây dựng “sổ sức khỏe”

VOV.VN - Nghị quyết 72 hướng hệ thống y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp người dân chủ động theo dõi và quản lý sức khỏe từ sớm.

Nghị quyết 72 giúp mỗi người chủ động xây dựng “sổ sức khỏe”

Nghị quyết 72 giúp mỗi người chủ động xây dựng “sổ sức khỏe”

VOV.VN - Nghị quyết 72 hướng hệ thống y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp người dân chủ động theo dõi và quản lý sức khỏe từ sớm.

Thực hiện Nghị quyết 72: Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế cơ sở
Thực hiện Nghị quyết 72: Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế cơ sở

VOV.VN - Đề án “Bệnh viện vệ tinh” được thành phố Đà Nẵng triển khai nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện Nghị quyết 72: Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 72: Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế cơ sở

VOV.VN - Đề án “Bệnh viện vệ tinh” được thành phố Đà Nẵng triển khai nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục