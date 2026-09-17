Nghị quyết 72 giúp mỗi người chủ động xây dựng “sổ sức khỏe”

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là định hướng chính sách mang tính dài hạn, đặt trọng tâm vào phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Qua đó, từng bước hình thành nền y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm thay vì chủ yếu tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh.

Theo đó các địa phương chủ động sắp xếp theo nhóm tuổi, nhóm đối tượng hoặc phân loại thành các nhóm cụ thể để việc khám sàng lọc đạt hiệu quả cao, sát với nguy cơ bệnh tật theo từng độ tuổi.

Người dân được thăm khám sức khỏe miễn phí

Khám miễn phí để phát hiện sớm bệnh tật

Phường Khương Đình là 1 trong 126 xã/phường ở Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân kể từ ngày phát động 1/7. Địa phương tập trung vào 5 nhóm đối tượng chính: Nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và cư dân vùng khó khăn do UBND xã, phường tổ chức khám; Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được khám theo kế hoạch phối hợp giữa địa phương, nhà trường và trạm y tế; Người lao động tiếp tục được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động; Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do cơ quan chủ quản thực hiện; Những người không thuộc các nhóm trên sẽ do địa phương tổ chức khám.

Qua rà soát, phường Khương Đình có khoảng 5.000 người ở nhóm 1 và nhóm 5 đăng ký khám sức khỏe miễn phí. Trong tháng 7, nhóm đối tượng này hoàn thành việc thăm khám. Với nhóm 2 là học sinh dưới 18 tuổi có khoảng 25.000 người, đơn vị đang tổ chức khám kể từ khi học sinh vào năm học mới, dự kiến trước ngày 18/9/2026 sẽ hoàn thành.

TS.BS Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Khương Đình, Hà Nội

TS.BS Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Khương Đình cho biết Để buổi khám sức khỏe miễn phí tổ chức chất lượng, Trạm y tế phường Khương Đình luôn đảm bảo từ khâu tiếp đón, đó là bố trí nhân lực là các bác sĩ có kinh nghiệm, tiếp đến là lắp đặt trang thiết bị đầy đủ phục vụ xét nghiệm, máy X-quang đầy đủ.

“Tôi luôn yêu cầu các bác sĩ, khi khám cho người dân thuộc các đối tượng, nếu như trong quá trình khám phát hiện ai đó mắc bệnh thì sẽ tư vấn ngay để được chuyển tuyến khi cần thiết. Với những trường hợp không có bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn để người dân biết cách chăm sóc sức khỏe để dự phòng bệnh tật”, ông Hải thông tin.

Đây không chỉ là một hoạt động khám sức khỏe đơn thuần mà còn là cơ hội để mỗi gia đình chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm những bất thường và có biện pháp chăm sóc, can thiệp kịp thời.

Tạo dữ liệu để quản lý sức khỏe theo vòng đời

Từ những buổi khám diễn ra tại trạm y tế cơ sở, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc phát hiện sớm bệnh tật cho từng cá nhân. Quan trọng hơn, mỗi lần khám sẽ bổ sung dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Đây cũng chính là bước đi nhằm hiện thực hóa định hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhấn mạnh Nghị quyết 72 của Trung ương là một trong những nội dung mang tính đột phá hết sức quan trọng.

Điểm lợi thứ nhất là giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm, chuyển từ khám, chữa bệnh bị động sang chủ động. Trước đây, nhiều người không đi khám nên không biết mình mắc bệnh. Đến khi phát hiện thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, điều đó rất đáng tiếc.

Điểm thứ hai là việc khám sức khỏe được kết hợp với số hóa, tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân. “Đây cũng là cơ hội để chúng ta đánh giá tổng thể sức khỏe của người dân, từ đó có được những số liệu cụ thể. Sau này, khi tiếp tục triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, chúng ta có thể đối chiếu, đánh giá mức độ cải thiện về thể chất và sức khỏe của người dân qua từng giai đoạn”, ông Nguyễn Công Hoàng cho biết.

Theo ông Hoàng, về lâu dài, chương trình sẽ giúp tiết kiệm nhiều nguồn lực. Chẳng hạn, thông qua sổ sức khỏe điện tử, bác sĩ có thể biết được nhóm máu của người bệnh và không phải thực hiện lại xét nghiệm này nếu đã có dữ liệu chính xác. Hiện nay, nhiều trường hợp người bệnh mỗi lần đến khám, chữa bệnh đều phải làm lại xét nghiệm nhóm máu, gây lãng phí.

“Không chỉ nhóm máu mà còn nhiều thông tin y tế khác cũng có thể được lưu trữ và sử dụng lại khi cần thiết. Theo tôi, đây là một trong những lợi ích quan trọng, góp phần tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho hệ thống y tế trong tương lai”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cho rằng vốn quý nhất của con người là sức khỏe. Mọi người đều có sổ tiết kiệm nhưng lại chưa có sổ sức khỏe, vì vậy mỗi người cần có một sổ sức khỏe riêng. Trong đó sẽ lưu đầy đủ các chỉ số sức khỏe, diễn biến bệnh tật cũng như các bệnh đã từng mắc. Đây là nguồn thông tin rất cần thiết để các bác sĩ tham khảo trong quá trình khám, chữa bệnh sau này.