Đà Nẵng thí điểm tổ chức phố đi bộ Bạch Đằng

Đà Nẵng được chọn thí điểm gộp đầu số 113 và 114

VOV.VN - Việc sử dụng riêng biệt 2 Trung tâm 113, 114 tại Công an thành phố có những khó khăn, hạn chế nhất định. Vì vậy, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động tổ chức đánh giá tổng thể, báo cáo, đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý.