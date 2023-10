Đà Nẵng tiếp tục cấm phương tiện lưu thông lên bán đảo Sơn Trà

Thực hiện công văn của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất, UBND quận Sơn Trà có văn bản tiếp tục cấm phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Sa (vị trí sau lối lên Chùa Linh ứng) để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Mưa lớn, đường lên bán đảo Sơn Trà có nhiều điểm sạt lở

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà giao Công an quận Sơn Trà phân công lực lượng thường xuyên chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết và tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Công an quận Sơn Trà phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, UBND phường Thọ Quang và các lực lượng liên quan tổ chức chốt chặn, không để người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Sa.

Các chốt chặn được lập lên đầu lối vào khu ngập ngăn người dân ra vào

Các cơ sở lưu trú nếu có nhu cầu cho khách lên xuống phải đăng ký số xe cụ thể, số lượng khách kèm theo cam kết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông gửi Công an quận Sơn Trà và chỉ được phép lưu thông trong khoảng 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày trong điều kiện thời tiết an toàn.

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà chốt chặn cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người qua lại

“Tình hình mưa gió một số điểm đá rơi trên đường lên bán Đảo Sơn Trà. Chính vì vậy, UBND quận, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quận đi kiểm tra thực tế và làm các biển hiệu cảnh báo và chốt chặn, cấm người và phương tiện đi lên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân. Khi có thông báo mới thì người dân cũng như mọi phương tiện mới được tiếp tục lưu thông những khu vực nói trên”, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.