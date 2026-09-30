Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

Đặc biệt, việc thay đổi cách làm kinh tế và đẩy mạnh số hóa dịch vụ đang giúp đồng bào các dân tộc thiểu số trên dải Trường Sơn tự chủ sinh kế, tăng thu nhập và đẩy lùi các hủ tục.

Xã miền núi A Vương, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) nay không còn cảnh chia cắt trong mùa mưa lũ. Hệ thống đường giao thông nông thôn kết nối từ trung tâm đến các bản làng đồng bào Cơ Tu đã được bê tông hóa. Đi dọc các cung đường này, dễ bắt gặp những mô hình chăn nuôi, trồng rừng quy mô lớn của người dân bản địa - điều mà 10 năm trước ít ai nghĩ tới. Thay vì phương thức sản xuất tự cung tự cấp, đồng bào nơi đây đã biết tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, lấy ngắn nuôi dài.

Hộ chị Bhnướch Thị Blắc, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng là một gia đình như vậy: “Gia đình mở rộng thêm mô hình trồng cam, trồng keo, chăn nuôi. Từ đó kinh tế gia đình phát triển hơn. Năm nay không trồng keo nữa mà chuyển qua trồng quế. Hiện đã trồng được 4ha quế với 1,6ha cam Vinh. Trong vườn cam kết hợp chăn nuôi gà thả vườn. Nói chung là bữa ni cuộc sống ổn định hơn”.

Ông Hốih Đic, ở thôn A Baanh, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

Trước đây, giao thông trắc trở và địa hình phức tạp là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của các xã miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, nguồn lực từ các chương trình Mục tiêu quốc gia những năm vừa qua đã ưu tiên đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt từ trung tâm xã đến tận các vùng sản xuất.

Những con đường đất, dốc đá ngày nào giờ đã được thay thế bằng những tuyến đường bê-tông rộng rãi, bằng phẳng. Hệ thống điện lưới, trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa được đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới, hài hòa với bản sắc địa phương. Cơ sở hạ tầng kiên cố không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn tăng khả năng lưu thông hàng hóa, đưa nông sản của đồng bào miền núi nhanh chóng đến với thị trường đô thị.

Ông Hốih Đic, ở thôn A Baanh, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng nhìn thấy rõ hiệu quả đầu tư cho miền núi: “Đầu tư của nhà nước từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội miền núi như cây cầu A Baanh đi qua suối. Ngày xưa, dân chúng tôi phải bơi qua, còn ngày nay được sự đầu tư công trình của nhà nước, bà con không còn đi lại khó khăn như ngày xưa nữa. Bà con đã có cây cầu đi qua, thấy rất vui”.

Lễ hội vùng cao Đà Nẵng.

Đổi thay mang tính bền vững nhất ở miền núi Đà Nẵng chính là tư duy sản xuất của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Từ bỏ phương thức canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp trước đây, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình sinh kế đặc thù được hình thành và nhân rộng hiệu quả. Đó là phát triển các loại cây dược liệu, ba kích, quế và trồng rừng gỗ lớn. Nhiều nơi thành lập các tổ hợp tác kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản.

Xã A Vương, thành phố Đà Nẵng được xây dựng hạ tầng khang trang

Bên cạnh đó, các xã miền núi đang tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Anh A Lăng A Rấy, trưởng phòng Văn hóa xã hội, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng cho rằng, hướng đi mới này vừa giúp bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo ra nguồn thu nhập, giải quyết việc làm tại chỗ bền vững cho người dân.

“Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai nhiều chương trình, chính sách tại các xã, huyện miền núi. Đặc biệt, các chương trình mục tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã huy động nguồn lực lớn, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận trong thời gian qua”, anh A Lăng A Rấy nói.

Văn hóa đồng bào Cơ Tu được bảo tồn và phát huy.

Thành công lớn của các Chương trình MTQG tại Đà Nẵng không chỉ nằm ở những con số giải ngân hay số km đường được làm mới. Thước đo thực sự nằm ở việc các chính sách đã khơi dậy được ý chí tự lực, khát vọng vươn lên của người dân địa phương. Đồng bào không còn thụ động trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã làm chủ quy trình sản xuất, biết cách làm giàu trên chính quê hương mình.

Ông Ông Văn Kiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, thành phố đang triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở chương trình của thành phố, Đảng ủy, UBND xã Hùng Sơn cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai tất cả các chương trình trên địa bàn xã. Xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo riêng để triển khai các chương trình này nhằm mục đích trong thời gian tới các chương trình được triển khai đồng bộ để các chương trình đạt hiệu quả tại xã Hùng Sơn”.

Xã vùng cao biên giới A Vương thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Với các chính sách đặc thù, định hướng phát triển kinh tế sinh thái đa giá trị và sự đồng lòng của chính quyền cùng người dân, vùng cao thành phố Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là một bộ phận chiến lược, đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện và bền vững.