Chia sẻ yêu thương với nhân dân tỉnh Sê Kông nhân dịp Tết Bunpimay

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đoàn công tác trao gần 400 suất quà cho các hộ dân thuộc 6 bản trên địa bàn huyện Đắc Chưng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đối với nhân dân vùng biên giới nước bạn nhân dịp đón năm mới Bunpimay.

Các thầy thuốc trong đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 450 lượt người dân. Hoạt động được triển khai chu đáo, thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình còn nhiều khó khăn.

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đắc Chưng bày tỏ xúc động, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Kông nói riêng.

Khám bệnh cho người dân Lào.

Những phần quà ý nghĩa tặng người dân khó khăn.

Đây là hoạt động vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào

Các đại biểu chụp ảnh cùng người dân Lào