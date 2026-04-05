Chia sẻ yêu thương với nhân dân tỉnh Sê Kông nhân dịp Tết Bunpimay

Chủ Nhật, 22:36, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 5/4, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sang thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đoàn công tác trao gần 400 suất quà cho các hộ dân thuộc 6 bản trên địa bàn huyện Đắc Chưng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đối với nhân dân vùng biên giới nước bạn nhân dịp đón năm mới Bunpimay. 

Các thầy thuốc trong đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 450 lượt người dân. Hoạt động được triển khai chu đáo, thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình còn nhiều khó khăn.

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đắc Chưng bày tỏ xúc động, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Kông nói riêng.

Khám bệnh cho người dân Lào.
Những phần quà ý nghĩa tặng người dân khó khăn.
Đây là hoạt động vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào
Các đại biểu chụp ảnh cùng người dân Lào

 

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Tết cổ truyền Bunpimay Lào Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng
Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào
VOV.VN - Chiều qua (23/3), tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo cấp cao mới của Lào
VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Điện mừng tới các lãnh đạo cấp cao của Lào nhân dịp Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X nước CHDCND Lào.

Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Lào
VOV.VN - Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Lào với tổng vốn đạt hơn 6,2 tỷ USD. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị phổ biến kết quả Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam diễn ra mới đây (19/3) tại thủ đô Vientiane.

