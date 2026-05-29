Đà Nẵng xây dựng nhà công vụ tại 17 xã miền núi

Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam đã phát sinh nhu cầu về nhà ở công vụ, nhất là tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam cũ. Qua rà soát, có 588 cán bộ, công chức, viên chức tại 17 xã miền núi có nhu cầu về nhà ở công vụ. Cụ thể, 14 xã đề xuất xây mới nhà ở công vụ, kinh phí khoảng 112 tỷ đồng và 3 xã đề xuất cải tạo, chuyển đổi công năng 3 công trình khác sang nhà ở công vụ, kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. UBND thành phố xét thấy việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ để giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác tại các xã này là rất cần thiết, tạo điều kiện giúp cán bộ, công chức, viên chức ổn định chỗ ở, an tâm công tác tại địa phương.

Nhiều cán bộ ở miền núi có nhu cầu về nhà công vụ

Để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhà ở công vụ tại các xã, HĐND thành phố thống nhất giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị, việc đầu tư nhà ở công vụ cần đồng bộ với việc rà soát, xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn các xã để tránh lãng phí: “Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất giao cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở công vụ địa bàn 17 xã, trong đó lưu ý các ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố thẩm tra. Trước hết, việc đầu tư nhà công vụ cần phải đồng bộ với rà soát, xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp để tránh lãng phí. Thứ hai phải đánh giá nhu cầu, điều kiện đăng ký nhà công vụ, cần phải rà soát, áp dụng cho phù hợp, đúng đối tượng và tránh trùng lắp với các chính sách khác”.