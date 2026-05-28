English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý Nhà nước về thông tin điện tử

Thứ Năm, 17:58, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý Nhà nước về thông tin điện tử có nhiều thay đổi. Hiện nay, việc cấp phép trò chơi điện tử công cộng được phân quyền đến cấp xã. Vì vậy, cán bộ quản lý cấp cơ sở cần nắm vững các các quy định mới.

Chiều 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin điện tử cho đội ngũ cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu; cán bộ phụ trách công tác cấp phép, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của các xã, phường, đặc khu TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, phổ biến nhiều nội dung mới trong công tác quản lý, vận hành trang thông tin điện tử; Hướng dẫn cấp phép và quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương; giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; hướng dẫn trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương…

Da nang huong dan nghiep vu cho doi ngu quan ly nha nuoc ve thong tin dien tu hinh anh 1
TP Đà Nẵng hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý Nhà nước về thông tin điện tử

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang triển khai mạnh mẽ đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý thông tin trên môi trường mạng, đặc biệt là quản lý, vận hành trang thông tin điện tử; quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm ứng xử văn minh trên không gian số.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, từ khi vận hành chính quyền  địa phương 2 cấp, công tác quản lý Nhà nước về thông tin điện tử có nhiều thay đổi. Hiện nay, việc cấp phép trò chơi điện tử công cộng được phân quyền đến cấp xã. Vì vậy, cán bộ quản lý cấp cơ sở cần nắm vững các các quy định này, góp phần bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số: “Buổi tập huấn này nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin điện tử, đặc biệt là việc cấp phép trò chơi điện tử. Đây là nội dung mới mà chúng ta phải thực hiện sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chính vì vậy, vai trò của cán bộ địa phương trong việc nắm vững các quy định này hết sức quan trọng, giúp quản lý chặt chẽ và hiệu quả, tạo ra một môi trường kiến tạo cho lĩnh vực thông tin điện tử phát triển”.

p5.jpg

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

VOV.VN - Tối 30/5 tới, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” sẽ khai mạc. Đây là lần đầu tiên lễ hội này có thời gian dài nhất với 6 đêm trình diễn. Chủ đề của lễ hội kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Đà Nẵng cán bộ quản lý quản lý nhà nước chính quyền địa phương 2 cấp cấp phép trò chơi điện tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

VOV.VN - Tối 30/5 tới, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” sẽ khai mạc. Đây là lần đầu tiên lễ hội này có thời gian dài nhất với 6 đêm trình diễn. Chủ đề của lễ hội kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

VOV.VN - Tối 30/5 tới, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” sẽ khai mạc. Đây là lần đầu tiên lễ hội này có thời gian dài nhất với 6 đêm trình diễn. Chủ đề của lễ hội kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo
Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Chiều 22/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng làm Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Chiều 22/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng làm Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng
Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết xây dựng chính quyền minh bạch, chủ động, không né tránh trách nhiệm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết xây dựng chính quyền minh bạch, chủ động, không né tránh trách nhiệm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội