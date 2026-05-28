Chiều 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin điện tử cho đội ngũ cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu; cán bộ phụ trách công tác cấp phép, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của các xã, phường, đặc khu TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, phổ biến nhiều nội dung mới trong công tác quản lý, vận hành trang thông tin điện tử; Hướng dẫn cấp phép và quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương; giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; hướng dẫn trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương…

TP Đà Nẵng hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý Nhà nước về thông tin điện tử

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang triển khai mạnh mẽ đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý thông tin trên môi trường mạng, đặc biệt là quản lý, vận hành trang thông tin điện tử; quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm ứng xử văn minh trên không gian số.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý Nhà nước về thông tin điện tử có nhiều thay đổi. Hiện nay, việc cấp phép trò chơi điện tử công cộng được phân quyền đến cấp xã. Vì vậy, cán bộ quản lý cấp cơ sở cần nắm vững các các quy định này, góp phần bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số: “Buổi tập huấn này nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin điện tử, đặc biệt là việc cấp phép trò chơi điện tử. Đây là nội dung mới mà chúng ta phải thực hiện sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chính vì vậy, vai trò của cán bộ địa phương trong việc nắm vững các quy định này hết sức quan trọng, giúp quản lý chặt chẽ và hiệu quả, tạo ra một môi trường kiến tạo cho lĩnh vực thông tin điện tử phát triển”.