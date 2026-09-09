Đã quy tập được 605 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 9/9, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Ngành chức năng đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ đào, vận chuyển đất, hơn 300 m³ đất tại khu vực này được xử lý.

Tại khu vực rãnh số 2, Khu A, ngành chức năng đã tìm thấy 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ có di vật kèm theo.

Đến nay đã quy tập được tổng cộng 605 bộ hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 605 bộ hài cốt liệt sĩ, 279 bộ có di vật. Trong đó có 572 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu A, tập trung vào rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan.