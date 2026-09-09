English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện rãnh chôn mới có 4 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Tư, 14:33, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/9, Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ và mở rộng tìm kiếm tại rãnh chôn số 2 vừa được phát hiện ở khu A, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Rãnh chôn số 2 được phát hiện chiều 8/9 trong quá trình mở rộng tìm kiếm. Bước đầu, lực lượng tìm kiếm phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Rãnh số 2 nằm so le về phía bên trái rãnh số 3, tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào. Việc phát hiện rãnh chôn mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu, xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

phat hien ranh chon moi co 4 hai cot liet si o cong vien le thi rieng hinh anh 1
Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở rãnh mộ mới (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Sáng nay, Đội K74 đồng thời mở rộng rãnh số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật. Vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan được ghi nhận đầy đủ, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.

phat hien ranh chon moi co 4 hai cot liet si o cong vien le thi rieng hinh anh 2
Các chiến sĩ trẻ trong Đội K74 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ Quảng Trị
Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 7/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ Quảng Trị

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 7/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục