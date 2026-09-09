Phát hiện rãnh chôn mới có 4 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sáng 9/9, Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ và mở rộng tìm kiếm tại rãnh chôn số 2 vừa được phát hiện ở khu A, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Rãnh chôn số 2 được phát hiện chiều 8/9 trong quá trình mở rộng tìm kiếm. Bước đầu, lực lượng tìm kiếm phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.
Rãnh số 2 nằm so le về phía bên trái rãnh số 3, tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào. Việc phát hiện rãnh chôn mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu, xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.
Sáng nay, Đội K74 đồng thời mở rộng rãnh số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật. Vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan được ghi nhận đầy đủ, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.
Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.