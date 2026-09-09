Phát hiện rãnh chôn mới có 4 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Rãnh chôn số 2 được phát hiện chiều 8/9 trong quá trình mở rộng tìm kiếm. Bước đầu, lực lượng tìm kiếm phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Rãnh số 2 nằm so le về phía bên trái rãnh số 3, tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào. Việc phát hiện rãnh chôn mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu, xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở rãnh mộ mới (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Sáng nay, Đội K74 đồng thời mở rộng rãnh số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật. Vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan được ghi nhận đầy đủ, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Các chiến sĩ trẻ trong Đội K74 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.